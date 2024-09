Dovážela uprchlíky do Evropy, teď bere statisíce měsíčně. Pašeračka migrantů zasedla v europarlamentu

„Není to humanitární záchrana, ale třídní boj,“ prohlašuje kapitánka lodi, která do Evropy vozila migranty, nelegálně kotvila u břehů Itálie a nakonec ji nečekal soud ani vězení, ale zářná kariéra a plat tisíce eur v Evropském parlamentu. Seznamte se s asi nejvýstřednější europoslankyní všech dob, Carolou Rackete. Její místo v europarlamentu je častým terčem kritiky. A při pohledu na její příběh se není čemu divit.

Západní Evropa se potýká s nárůstem kriminality imigrantů, Německo vysílá první letadla s vrácenými uprchlíky do Afghánistánu, téměř každý týden se v některé ze západních zemí odehrávají útoky, které nesou mnoho společných rysů. Jedním z nich je, že to jsou lidé, kteří do Evropy přišli nelegálně, v poslední uprchlické vlně, a prostě se místnímu životu odmítají přizpůsobit. Situaci, o níž tehdejší kancléřka Angela Merkel bez porady s ostatními státy prohlásila, že ji „zvládneme“, nezvládá ani její Německo. Francie a Itálie by mohly vyprávět.

Nemohou jí přijít na jméno

Nelze se tedy divit, že mnoho zástupců těchto zemí a zvláště ze stran, které se staví k migraci spíše odmítavě, špatně reagují na osobu Caroly Rackete. Drobná mladá žena s vlasy spletenými do dredů, která se nově objevuje v poslaneckých lavicích europarlamentu, má totiž velmi pohnutou minulost. Jde prakticky o pašeračku, která jako kapitánka lodi osobně dovezla do Evropy desítky, možná spíše stovky ilegálních přistěhovalců. Mnohdy bez dokladů a s pochybnou minulostí. Rackete kandidovala (a není to zas až tak překvapivé) za německou socialistickou stranu.

Pestrý život

Carola má za sebou bohatou minulost. Šestatřicetiletá Němka se zúčastnila několika expedic na Antarktidu, účastnila se protestů ve Švédsku proti odlesňování, s ostatními aktivisty také „okupovala“ německé lesy, když jim hrozilo vykácení. Mezi lety 2016 a 2019, když probíhala uprchlická krize v Evropě, se aktivně účastnila plaveb na Středozemním moři jako kapitánka jedné z lodí, kdy z moře vytahovala migranty a vozila je do Evropy. Italská policie ji tehdy zatkla za nepovolené přistání v tamním přístavu Lampedusa s desítkami migrantů na palubě.

Právní bitvu vyhrála

Právní bitvu, která následovala po jejím zatčení, však Rackete vyhrála. Jedním z jejích nejhlasitějších kritiků byl italský ministr vnitra Matteo Salvini, který jí zakázal zakotvit, dokud nebude jasné, co s uprchlíky, které Carola převáží, bude. Ta ale jeho příkazy nerespektovala a zakotvila bez povolení. Soud v jejím případě konstatoval, že loď, která plula pod nizozemskou vlajkou, přistát musela, aby kapitánka chránila bezpečnost cestujících. „Když jsou zákony, například ty, které prosadil Matteo Salvini, iracionální a nelidské, je morální povinností je nedodržovat, jak to udělala Carola Rackete,“ prohlásila tehdy podle italského tisku. Italové přitom umožnili lidem, kteří nebyli v dobrém zdravotním stavu, aby vystoupili, a poskytli jim lékařskou pomoc. Rada města Paříže pak jí a její kolegyni Pie Klemp udělila medaile za záchrany lidských životů.

Vstup ke komunistům

V roce 2023, v době, kdy už v Německu docházelo k velmi častým mimořádným událostem způsobeným migranty, se Carola rozhodla, že vstoupí do politiky. A vzala to rovnou ke komunistům. Krajně levicová strana Die Linke, která přímo navazuje na Sjednocenou socialistickou stranu Německa, se hlásí k marxismu-leninismu, antikapitalismu a podobným ideologiím. Jejím programem je mimo jiné progresivní zdanění bohatých, omezení armády a podpora vystoupení z NATO. Nezbývá než čekat, jak se kapitánce i s její ideologií bude dařit v Evropě, která je migraci nakloněna čím dál méně, a jakou podporu najde při vystupování z NATO v momentě, kdy se v Evropě řeší reálná možnost ruského útoku.