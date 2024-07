Babišovi jsou jeho europoslanci ukradení. Uklidil je do frakce, kde je ani nemusí hlídat, říká politolog

Babišovi lidé v europarlamentu nemohou totiž nic prosadit ani zkazit. Díky izolaci Patriotů nezvládnou vyjednat nic, co by mohlo ublížit jeho byznysu. Zároveň tím, že sedí ve frakci s krajní pravicí, se pak může doma tvářit, že mu evropská integrace vadí. Opak je přitom pravdou, Andreji Babišovi tahle situace prakticky vyhovuje, říká pro Čtidoma.cz politolog Jan Charvát.

Babišovi bylo jasné, že ho po založení Patriotů izolují. „Je to pro ně samozřejmě prohra, ale je to prohra, která byla očekávaná,“ myslí si politolog o nezvolení Dostálové místopředsedkyní EP. „My sice mluvíme o tom, že je to nová frakce, ale v zásadě je to jen rebrand identity, kdy v podstatě zanikla krajně pravicová frakce a všichni kromě těch největších extremistů se přesunuli do Patriotů,“ říká Charvát. „Mluvilo se o tom celou dobu – Babiš odešel z liberální frakce, která je součástí jádra, a odešel do frakce, o které bylo dopředu jasné, že vliv na fungování Evropy mít nebude,“ má jasno politolog.

Dostálová a funkce místopředsedkyně EP? To by musela mít aspoň 333 hlasů

Europoslankyně a jednička hnutí ANO dostala ve volbách 214 hlasů, pro zisk křesla jich potřebovala alespoň 333. Ani jeden z kandidátů nové frakce Patrioti pro Evropu, kam se řadí hnutí ANO, tak nebude mít velké možnosti cokoliv ovlivnit. Podle samotné Dostálové ale budou europoslanci pracovat i z politické izolace beze změny, podle Jana Charváta to ale rozhodně není tak horké.

Renew bylo lepší pro Babišův byznys

„Z pohledu fungování Babišova byznysu by dávalo smysl zůstat v Renew (původní frakce hnutí ANO, pozn. red.) a tlačit na to, ať je ten přístup jiný, a určitě by ve změnách dokázal najít spoustu lidí, kteří by se s ním na tom shodli. Tím mohl reálně ovlivnit politiku evropského parlamentu. Teď odešel do frakce, kde tuhle možnost nemá a nikdy mít nebude,“ říká politolog a naznačuje, že Babišův odchod do ústraní mohl ve skutečnosti být záměr. „Jinak to žádný smysl nedává. Ale Babiš nedělá věci, které nedávají smysl,“ říká politolog s tím, že jde o signál do české politiky.

Patrioti jsou lepší pro Babišovy voliče

Babišovi podle odborníka vychází, že voliči, které chce ještě oslovit, nevnímají Evropu pozitivně. „Já to čtu tak, že to téma kritiky Evropské unie Babiš vypozoroval u lidí, které chce ještě přitáhnout, proto odchod k Patriotům. Kdyby byl mezi těmi, kdo tu Evropu reálně řídí, nikdy by si tyhle voliče nezískal,“ vysvětluje Jan Charvát.

Odnesou to europoslanci

Otázkou ale zůstává, jak dopadnou Babišovi noví europoslanci. Babiš je podle Charváta nebude mít pevně pod kontrolou jako domácí politiky. „On ví, že tam toho moc dělat nemohou, v té situaci, ve které se teď ocitli. Proto předpokládám, že tam bude jen obecnější dohled,“ říká politolog s tím, že v europarlamentu má Babiš poměrně velký „odpad“ svých tváří. Proč se tomu tak děje a jaká konkrétní jména dost možná z Babišova týmu odejdou jako první, se dočtete v dalším článku.

KAM DÁL: Dvojí život nevyléčitelně nemocného Pavla Kříže: V Kanadě bychom ho ani nepoznali