Green Deal zdraží benzín o 13 korun. Schválil jej Babiš, teď je proti

U benzínky si Češi v budoucnosti pořádně připlatí. Konkrétně by mělo jít o zdražení nafty o 53 eurocentů (asi 13,50 Kč) a benzínu o 47 eurocentů (asi 12 Kč), jak plyne z důvěryhodného výzkumu Postupimského institutu pro výzkum otázek klimatu.

Bez zdražení paliva to nepůjde

„To je normální vědecký závěr. A jasně by jej lidem měla sdělovat i česká vláda, když tedy nyní příslušnou legislativu schvaluje,“ říká Kovanda a zmiňuje, že proti skokovému zvýšení lze samozřejmě bojovat zastropováním a dalšími mechanismy, aby nárůst nebyl tak prudký. Zaplatit rozdíl ale budeme muset nakonec tak i tak. „Bez uvedeného zdražení benzínu či nafty prostě podle odborníků nebudou plněny klimatické cíle,“ říká Kovanda a dodává, že vláda by měla se svými voliči mluvit otevřeně.

Odpor vůči zelenému šílenství, které ničí naši ekonomiku

Mezi největší bojovníky proti Green Dealu se v současnosti staví Andrej Babiš. Jeho hnutí ANO mělo v programu do evropských voleb „odpor vůči zelenému šílenství, které ničí naši ekonomiku, průmysl a zemědělství“, jak hlásal jeho předseda při zahájení kampaně. Babiš se vymezoval také proti elektromobilitě a zákazu spalovacích motorů. Není to však tak dávno, kdy si sám elektromobil pořídil a nadšeně se o radost z nového vozu dělil s fanoušky. „Udělal jsem si radost. Škoda ENYAQ COUPÉ RS iV. Moje první elektroauto. Čekal jsem na něj přes půl roku,“ psal tehdy rozradostněný Babiš fanouškům na Instagramu.

Pod Green Dealem je Babišův podpis

Byla to také jeho vláda, která Green Deal dojednala, a Andrej Babiš ho podepsal, dokonce ho sám obhajoval před současným premiérem Fialou. „To je tisíc miliard, které máme dostat hlavně na investice do vody, do lesů, do životního prostředí, do ekologizace průmyslu, což je pro nás výhodné. Uvažovat o vystoupení ze Zelené dohody není vůbec namístě a je potřeba, aby si to pánové nastudovali,“ říkal tehdy Babiš ve studiu Petru Fialovi.

Takzvaný český Green Deal, kterým vláda musí reagovat na cestu k uhlíkové neutralitě do roku 2050, je důsledkem právě toho většího, evropského. Prakticky teď ale jen plní závazky, které za ni už před lety potvrdil Andrej Babiš. On sám je teď na koni a jeho spolustraníci jako Patrik Nacher se mohou do vlády pohodlně strefovat. Sází na to, že jejich volič tohle prostě nesleduje.

