Rozvod Hanychové na spadnutí? Tohle jsou prý jasné indicie

Agátě Hanychové to s manželem Miroslavem Dopitou opravdu sluší, ovšem prý je to vše jen habaďůra

Agáta Hanychová si podle mnohých Miroslava Dopitu vzala jen proto, aby mohla u soudu s tatínky svých dětí tvrdit, že tvoří celistvou rodinu. Soudní pře jsou u konce, tak co s Dopitou? „Takhle to zní možná trochu drsně. Ale ano, nedivil bych se, kdyby její druhé manželství podobný spád nabralo. Možná už se ‚za rohem‘ klepe nedočkavostí další adept na její srdce,“ uvedl pro Čtidoma.cz fotograf a znalec českého showbyznysu Pavel Rousek.

Agáta Hanychová se dlouhodobě snaží vytvořit dojem, že mezi ní a otcem jejího syna Kryšpína je všechno v pořádku. Jenže romantické fotky na sociální síti nejsou všechno a realita může být odlišná. „Celý showbyznys povídal o tom, jak byl Dopita slavit s hokejisty titul mistrů světa. A byla to hodně divoká jízda, která se podle všeho neobešla bez dívek. Dál snad nemá smysl pokračovat,“ vysvětloval Pavel Rousek. Jestli to tak opravdu bylo, těžko předpokládat, že by to Hanychová přešla jen tak mlčením. Pokud by tedy manželé neměli nějakou dohodu, o které zatím veřejnost nemá ani ponětí.

Dohoda uzavřena, co s Dopitou?

Vždyť už v době, kdy se překvapivě vzali, se mluvilo o tom, že je to jen naoko. Bývalá modelka byla zavalená soudy. Jaromír Soukup s ní řešil jejich dceru Rozárku, Jakub Prachař zase Miu. Vypadalo to všelijak, hrozilo i to, že se Hanychová bude minimálně s jednou z holčiček vídat daleko méně, než by si přála.

Nakonec to zřejmě dopadlo k všeobecné spokojenosti. „Rozárka bude v péči otce každý lichý týden v roce, vždy od středeční půl desáté ráno do čtvrtka devatenácté hodiny večer. Každý sudý týden pak od pátku půl desáté ráno do neděle devatenácté hodiny. K předání dojde v místě bydliště matky,“ uvedla soudkyně.

Výše výživného byla určena na 25 tisíc korun měsíčně s tím, že deset tisíc půjde do rukou Hanychové a zbylé peníze poputují na spořicí účet holčičky. Oba rodiče to akceptovali a zdálo se, že jim to vyhovuje. O den dříve byla podle všeho totožná dohoda uzavřena i s Prachařem, pokud jde o Miu. To se psala polovina května. V té chvíli by tedy teoreticky zanikla „funkce“ Dopity, jeho role mohla klidně skončit. Samozřejmě to ale nejde jen tak – říct „dokonáno jest, tak si jdi po svých“ by asi nebylo nejvhodnější.

Předělat Agátu? To nejde

Jsou potřeba záminky. Něco jako zmíněná oslava titulu. Jedna dvě takové události a může se s velkou pompou začít vykřikovat, že už se v takovém vztahu nedá existovat a je třeba ho ukončit. Nebo je tu ještě druhá možnost. „Osobně si myslím, že mají dohodu k nějakému datu. Rok dva to vydržíme a pak si půjdeme každý svou cestou. Jediné, co by to mohlo narušit, je, že by se objevil někdo, koho by Hanychová chtěla hned. Pak by bylo třeba začít jednat,“ uvedl Rousek.

Že by Agáta ještě stihla čtvrté mimčo se čtvrtým tatínkem? V jejím případě asi není nic nemožné. S muži to vždycky měla hodně divoké. S trochou nadsázky se dá říct, že šla z náruče do náruče. Randila třeba s fotografem Markem Niessnerem, truhlářem Adamem Reiterem, chirurgem Andrejem Nikovem nebo podnikatelem Jiřím Hellerem. Jde opravdu o dlouhý seznam, do kterého samozřejmě patří i otcové jejích dětí Miroslav Dopita, Jakub Prachař a Jaromír Soukup.

Ona už ale asi jiná nebude. „Předělat Agátu, to je jako chtít po panu Babišovi, aby začal mluvit pravdu. To nejde. A svým způsobem od nich ani jiné chování nečekáte, takže buď je berete takové, jací jsou, nebo ne. Tak to je a bude,“ doplnil pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

Zdroj: autorský článek

