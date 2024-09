Liška míří do kurníku. Jaromír Soukup se objeví v České televizi

Jaromír Soukup jako politik? To už to bylo a nedopadlo to nejlépe

Situace, kterou si málokdo dokázal představit. Jaromír Soukup na nás bude mluvit z obrazovky České televize. Naštěstí ale ne jako její ředitel, nýbrž jako politik. Někdejší mediální magnát už jednou politiku zkoušel, nedopadlo to ale vůbec dobře. Teď jej do předvolební superdebaty nominovala Přísaha. Je to začátek nové kariéry někdejšího ředitele TV Barrandov?

Česká televize bude v předvečer krajských a senátních voleb pořádat Superdebatu, tedy velkou diskuzi zástupců všech relevantních stran. Jenže hnutí Přísaha má problém, protože do debaty nemá údajně kvůli přísným pravidlům ČT koho vyslat. „ČT sice pozvala hnutí Přísaha, protože splňujeme kritéria dle volebních potenciálů, ale nesmím se jí zúčastnit já jako předseda, protože kandiduji do Senátu, ani nemůže jít nikdo jiný, kdo kandiduje v krajských volbách,“ uvádí Šlachta.

Přísaha nemá lidi

Jenže to je u Přísahy problém. „První místopředseda Jaroslav Pelc kandiduje ve středních Čechách, místopředsedkyně Karolína Kubisková je lídryní na Vysočině a místopředseda Petr Denk kandiduje v Plzeňském kraji. Naše europoslankyně Nikola Bartůšek podporuje svou účastí kandidátku v Jihočeském kraji, navíc bude na plenárním zasedání ve Štrasburku,“ píše Šlachta. Řadoví členové kandidují téměř všichni, takže v malém hnutí s malou členskou základnou není nikdo, kdo by vyhovoval pravidlům. Na druhou stranu se však není čemu divit, že ČT nechce zasahovat do voleb tím, že by dávala prostor lidem, které mohou voliči na druhý den ráno vidět na hlasovacích lístcích.

Povolal náhradníka

Šlachta se tak, podle svých slov na protest proti „absurdním pravidlům“ ČT, rozhodl povolat antikrista, zkrachovalého mediálního magnáta a dlouhodobého kritika poměrů v ČT, Jaromíra Soukupa. „Jaromíra Soukupa znám dlouhou dobu, jsme přátelé. Jsem moc rád, že se rozhodl mne podpořit a do debaty nastoupí místo mne. Moc si toho vážím a děkuji mu,“ napsal Šlachta. Nakolik to ale bude dobrý tah, se teprve ukáže. Podle Šlachty to ale nutně neznamená, že spolupráce se Soukupem bude pokračovat. Nicméně ji ani nevyloučil.

List Jaromíra Soukupa shořel

Jaromír Soukup už totiž jednou politické ambice měl, a dokonce založil hnutí List Jaromíra Soukupa. To však skončilo stejně rychle, jako začalo. Jeho vznik ohlásil v jednom ze svých pořadů v lednu 2019. V přípravném výboru byli boxerští bratři Ondřej a Roman Pálovi a zápasnice Arleta Krausová. Strana měla půl roku, aby si dala dohromady organizaci a ustavila potřebné orgány pro fungování hnutí. To List Jaromíra Soukupa nikdy neudělal a o půl roku později byl vydán návrh na pozastavení činnosti. Definitivně se však rozpadl až v březnu 2022.

Soukup je čirý populista

Co chtěl tehdy Soukup prosazovat? „Pojďme prosadit trestní odpovědnost politiků za to, že nám zdražují život. Za nedostatek bytů, za drahé energie, za předražené účty za mobilní internet a telefon, za to, že stát vyplácí miliardy solárním baronům nebo oligarchům za věci, které by měl dělat sám,“ hlásal tehdy Soukup čistě populistický program, který byl sestaven z věcí, které lidi zrovna v tu dobu nejvíce pálily. Jako třešničku na dortu pak prosazoval trestní odpovědnost politiků za „drahý život v Česku“, zatímco vyzýval voliče, aby se nenechali opít lacinými sliby. To, že je sám dával, mu ale zřejmě nevadilo.

Sám Soukup, který ve svých pořadech nikdy kritikou vůči České televizi nešetřil, se ke své účasti zatím nevyjádřil. Na sociálních sítích pouze sdílel prohlášení Roberta Šlachty. Zdá se, že kromě tréninků na boxerský zápas v rámci Clash of the Stars, který jej čeká v listopadu, teď bude šprtat z programu Přísahy. A je dost možné, že při superdebatě se bude snažit uštědřit políček nejen svým politickým soupeřům, ale i stanici, na které se bude vysílat.

