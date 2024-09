Zhrzený Soukup kope do nových tváří Barrandova. Alice Bendová ho usadila jako prvňáčka, přisadil si i Musil

Jaromír Soukup se zřejmě nemůže smířit s tím, že na televizi Barrandov už nemoderuje všechny pořady. Nepěkně se pustil do Alice Bendové a Evy Decastelo, když kritizoval pořad VIP svět, kde jej dámy vystřídaly na moderátorské pozici. Ty si však kritiku nenechaly líbit a Alice Bendová udeřila do Soukupovy Achillovy paty.

Jaromír Soukup se sice snaží tvářit, že je po svém neslavném konci na televizi Barrandov zaměřený na novou práci a vztah, některé věci z minulosti ho ale stále ještě trápí. A nemáme na mysli zrovna propíraný vztah s Agátou Hanychovou, ale personální obsazení jeho bývalé televize. Jak je vidět, Soukup i po svém konci Barrandov bedlivě sleduje, a ačkoliv se podle svých slov snaží své bývalé „dítě“ nekritizovat, občas si prostě nemůže pomoci. Tak jako nedávno.

Nové moderátorky jsou trapnost, tvrdí Soukup

„Když se podívám na tu jejich programovou nabídku, tak se tam nic neděje. Vysílají se tam věci, co jsem vyrobil já. Konkrétně VIP svět s paní Bendovou a Decastelo považuji vyloženě za trapnost. To je jak z devadesátek. Třeba se ale časem poučí. Přeji jim úspěch. Myslím si ale, že to moc šancí nemá. Já se nyní soustředím na své vlastní plány,“ řekl Soukup Expresu. Skoro to vypadá jako pláč zhrzeného milence, když se dívá na to, jak jeho milá po boku nového muže vzkvétá.

Odplata od Bendové

Zmiňovaná Alice Bendová si něco takového nenechala líbit. Zdržela se ale hodnocení Soukupa, a místo aby se pustila přímo do něj, pochválila na Instagramu nového majitele televize Jana Čermáka. „Já jsem tak ráda, že s Evou Decastelo už víme, že jsme trapný. A že vlastně celá TV Barrandov je trapná a nejvíc je trapnej VIP svět. No podívejte se sami každý den od 19.55 na TV Barrandov,“ začala mírně. Pak ale vytáhla těžký kalibr. „A jinak jsem ráda, že nový majitel této televize má sebereflexi a soudnost a je finančně gramotný. Našlapuje opatrně a s rozvahou a na své pořady najímá profíky,“ kopla si elegantně do Soukupa.

Soukup neměl ani na elektřinu

Svou bývalou televizi totiž Soukup dostal do takových finančních problémů, že budovy televize byly odpojeny od elektřiny a reálně hrozilo, že České Radiokomunikace zruší Barrandovu vysílací pásma a přijde o licenci. To se díky Čermákovu převzetí firmy nestalo a Barrandov se nyní pokouší povstat z popela. Některé hvězdy z dřívějška si ale ponechal a patří mezi ně třeba Honza Musil, který má na televizi pořad Nebezpečné vztahy a jeho mutaci Jak to dopadlo.

Přidal se Musil i Cibulka

„Holky, všichni budeme trapní. Ale pokud o trapnosti mluví tento pán, jsem v klidu. V naprostém klidu. Rád budu trapný s každým člověkem, který chce pomoci s novým začátkem. Miluju Barrandov a diváci, kteří nám věří, si to zaslouží,“ vzkázal v komentářích Musil. „Nebojte, já vás v tom nenechám a budu taky trapnej,“ přidal se Aleš Cibulka, další z mála tváří Barrandova, které to se Soukupem vydržely až do hořkého konce.

Soukup neplatil zaměstnance

Jaromír Soukup byl známý jako náročný šéf, nicméně jeho chování vůči zaměstnancům bylo mnohokrát kritizováno už dávno předtím, než se objevily zprávy o finančních problémech stanice. Autor článku už před několika lety hovořil s dlouholetými kameramany a techniky, kterým Soukup dlužil i několik výplat, a když se odvážili ozvat, byli na hodinu vyhozeni. Podobné příběhy vycházely i v dalších médiích. Teď se však zdá, že se situace pomalu zlepšuje. Nový projekt chystá také Jaromír Soukup, nicméně ten všechny informace o něm drží v přísném utajení. Nezbývá tak než vyčkávat, s čím přijde.

