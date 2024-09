Nevolitelný Jiří Paroubek: Odmítl jsem Konečnou, její lidi jsou oproti mně nikdo

Už to vypadalo, že od Jiřího Paroubka bude definitivně pokoj, nicméně po vážné nemoci, která jej v jeho politických plánech zbrzdila minulý rok, se cítí znovu ve formě. Minimálně to tak vypadá z podcastu Chuť moci, kde si pustil pusu na špacír a ukázal, že jakákoliv skromnost je mu stále ještě cizí. Expremiér vylíčil, jak se o jeho kandidaturu ucházela velká komunisticko-dezinformační koalice Stačilo! Ta k potenciálnímu kandidátovi neposlala jen tak nějakého pohůnka, ale jednat dorazila samotná šéfkomunistka Kateřina Konečná.

Jsem lepší než ostatní, tvrdí

„Přišli ke mně do kanceláře a sdělili mi, že tedy mi navrhují třetí místo. Já jsem řekl, ať se na mě nezlobí, že jsem bývalý český premiér,“ hovoří Paroubek ve videu o kandidátce do eurovoleb, kde první místo obsadila Konečná a druhé politický turista Dostál. To zřejmě Paroubka, přesvědčeného o své vlastní důležitosti, rozčílilo. „Rozhodně nepovažuji za přehnané ambice být druhý jako bývalý premiér a člověk, který má nějakou politickou erudici, před lidmi, kteří jsou z mého hlediska nikdo,“ pokračoval v sebechválicím maratonu.

„Kdo je lepší? Svými znalostmi, svým vzděláním, svým rozhledem, svými zkušenostmi. Když to budou lepší lidé, zaplať pánbůh, budu třeba na jednadvacátém místě. Já koneckonců politiku dělat nemusím, když na to přijde. Můžu tu politiku komentovat,“ dokončil svůj monolog Paroubek. Zřejmě už zapomněl, že kromě krátkého angažmá v čele sociální demokracie byla jeho politická kariéra lemována neúspěchy a fiasky. Pojďme ale od začátku.

Slibné začátky

Jiří Paroubek se na vysoké politické scéně objevil na počátku tisíciletí a jeho nástup v ČSSD byl velmi úspěšný. Po roce místopředsednictví a dvou letech ministrování nahradil v premiérském křesle Stanislava Grosse. Jeho vláda byla turbulentní, sociální demokraté zažili za jeho předsedování vzestupy i pády. Když ale vyhráli volby a zjistili, že vládu nesestaví, zklamaný Paroubek odešel z vedení a nakonec i ze strany. To bylo naposledy, kdy ho někdo v politice bral vážně.

Hořké konce

Pak totiž nastal řetězec doslova fenomenálních neúspěchů. Paroubkův první pokus o renesanci sociálních demokratů jménem LEV21 skončil absolutním fiaskem a strana nikdy nezískala jediný mandát v žádném zastupitelském orgánu, pokud nepočítáme ty, které jeho členové zdědili z ČSSD. Když ji Paroubek opustil, dal si několik let pauzu a začátkem tohoto roku se stal předsedou ČSSD. Jste zmateni? Není to původní sociální demokracie, ale převlečená strana další bizarní postavičky české politické scény – Jany Bobošíkové. Strana se jmenuje Česká suverenita sociální demokracie a shoda její zkratky s bývalým názvem domovské strany Paroubka je jistě jen náhoda.

I přeběhlík Dostál je lepší než Paroubek

Potkali se tak dva lidé, kteří jsou schopni se absolutně bez skrupulí spojit úplně z každým, kdo jim zajistí alespoň nějakou moc. Nebýt sebevědomí Jiřího Paroubka, mohli mít v rámci úderky Stačilo! alespoň malou šanci na pár mandátů. Ale i Kateřina Konečná nejspíš věděla, že prodejný politický turista Dostál je pořád větší tahák na lidi než Paroubek, který se ani po tolika fackách od voličů nepoučil, a už vůbec nezískal pokoru, v politice tak potřebnou. Podle informací Parlamentních listů totiž spolu chystají minimálně krajské koalice.

