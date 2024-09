Dramatické video: V Krnově zachraňovali hasiče ze střechy zatopeného auta

Sami pomáhají při přírodních katastrofách, ale jsou chvíle, kdy i jim hrozí nebezpečí. Přesně to si prožili dobrovolní hasiči z Krnova, když se svým vozem uvízli uprostřed velké vody. Situace byla dramatická, ale na pomoc jim přiletěly vrtulníky kolegů hasičů ze Středních Čech. Dramatické video ukazuje, že to nebyla vůbec jednoduchá akce.

Středočeské hasičské vrtulníky vyrazily pomáhat svým kolegům do Moravskoslezského kraje a čekalo je spoustu práce. Pomáhali nejen s evakuací lidí, kteří byli v nebezpečí, ale i těch, kteří se do riskantních situací dostali tím, že pomáhali druhým. Jako právě čtyři dobrovolní hasiči z Krnova, kteří při evakuaci lidí sami uvízli v hluboké vodě a to i navzdory tomu, že měli jeden z nejmodernějších vozů domácí výroby, téměř nesmrtelnou Tatru Force. Proto se jejich kolegové museli vydat na záchranu vrtulníkem.

Uvězněni v rozbouřené vodě

„Takhle vypadala záchrana čtyř dobrovolných hasičů z Krnova, kteří při záchraně osob ze zatopených obydlí divokou vodou potřebovali sami pomoc. Zachraňoval je Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje," napsala si na Twitter středočeská hejtmanka Petra Pecková s tím, že středočeští hasiči se na vrtulnících střídají s těmi pražskými, působnost ale mají po celé republice. „Chraňme si životy a poslouchejme pokyny IZS. To je teď to nejdůležitější. Děkuji našim hasičům za jejich nasazení a profesionalitu," doplnila Pecková. Podívejte se na video se záchranou, které zveřejnila.

Čtyři hasiči jsou na něm uvězněni uprostřed obrovského povodňového jezera a jediné útočiště, kde na ně voda nemůže, je pouze na střeše jejich tatrovky. V tu chvíli nad ně nalétá letitý, ale stále velmi schopný sovětský vrtulník Mi-171Š právě s jejich kolegy ze Středních Čech. Všude kolem jsou bezmála dva metry vody a obrovský proud, vše sledují řidiči z blízkého nadjezdu. Po chvíli jsou všichni dobrovolní hasiči bezpečně ve vrtulníku.

Záchrana dětí i důchodců

Rozhodně ale nejde o jediný zásah, který středočeské hasiče na Krnovsku a Opavsku čekal. Odletěli tam v neděli a hned měli plné ruce práce. „Netrvalo dlouho a zapojili se do záchranných prací. V obci Albrechtice na Bruntálsku zachránili pomocí palubního jeřábu rodinu s dítětem," psali na sociální sítě. Evakuovat podle fotografií, které si můžete prohlédnout v galerii, museli i malé děti a starší občany.

V pondělí se pak pozornost všech přesunula k Ostravě. Prasklá hráz u řeky Odry totiž bezprostředně ohrožovala čtvrť Přívoz, ze které hasiči včetně vrtulníkových posádek evakuovali více jak 500 lidí, kteří by to sami nezvládli. Dvě trhliny měly podle vyjádření mluvčího tamních hasičů pro novináře asi 50 metrů, přičemž jimi unikalo přes 100 kubíků vody za sekundu.

Sbírka potřebných věcí

Město Ostrava také na Černé louce v pavilonu NA1 zřídilo sběrné místo, kam lidé mohou nosit pomoc pro zasažené. Lidé sem mohou nosti dezinfekční prostředky, hygienické potřeby, potraviny a deky. Potřeba budou také čerpadla, hadice i nářadí. Pomoc se potřebným bude rozdávat přes neziskové organizace, aby nikdo pomoc nezneužil. „Ve městě pokračují evakuace, významné dopravní tepny jsou omezeny, části města jsou bez dodávek elektřiny, město je bez dodávek teplé vody a tepla," dodal primátor Ostravy Jan Dohnal.