Magnáti stojící za Kamalou Harris: Bitcoinový miliardář, který potopil Bidena

Novogratz je jedním z průkopníků krypta v USA. Vystudoval prestižní univerzitu, kde udělal i slibnou wrestlingovou kariéru, byl pilotem vrtulníku u americké Národní gardy v New Jersey a se startem devadesátých let začal kariéru v Goldman Sachs, jedné z nejproslulejších globálních investičních firem. Tam se držel až do roku 2002, kdy musel z firmy odejít. Poté založil Galaxy Investment Partners, jednu z mála společností pro obchodování s kryptoměnami, které v USA musí zveřejňovat finanční výsledky. Ty, přestože rozhodně nejsou oslnivé, Michaela Novogratze katapultovaly mezi tisíc nejbohatších lidí světa s majetkem kolem 2,5 miliardy amerických dolarů.

Podpora Kamaly nebyla samozřejmost

Novogratz však s podporou Kamaly Harris dlouho váhal. Ačkoliv byl jedním ze dvou největších investorů, kteří tlačili na odstoupení Joea Bidena z boje o Bílý dům, miliardář chtěl od Kamaly Harris jisté záruky. Vadila mu totiž přílišná progresivita politiky, kterou Kamala tehdy představovala. „Jako senátorka z Kalifornie měla velmi progresivní volební bilanci a já si prostě nemyslím, že to je směr, kudy by se Amerika měla teď ubírat. Myslím, že země hledá něco v centru – slušnost, zdravý rozum a silnou hospodářskou politiku,“ vyjádřil se tehdy pro Fox News.

„Doufám, že uvidíme jinou prezidentskou kandidátku Kamalu Harris, než jakou jsme viděli senátorku Harris. Myslím, že to země potřebuje,“ prohlásil předtím, než kandidátce dal svou podporu, a byl velmi konkrétní. „Myslím, že všichni demokraté podpoří Kamalu. Doufám, že naslouchá a měří teplotu amerického lidu a otáčí se od krajní levice do středu,“ řekl s tím, že snad Harris podpoří přesun USA do politického středu.

Baroni z Wall Street

Novogratz také čelil narážkám Trumpova viceprezidenta J. D. Vance, že patří k „baronům z Wall Street“, kteří se proti konzervativním republikánům spikli. Novogratz jen Vanceovi vzkázal, že by byl „opatrný s házením kamenů na skleněné budovy na Wall Street“, čímž chtěl poukázat na to, že mnoho finančních magnátů naopak podpořilo republikány. „Peter Thiel (spoluzakladatel PayPal a miliardář, pozn. red.) byl velkým podporovatelem Trumpa. David Sacks a Elon Musk posílali 45 milionů dolarů měsíčně na Trumpovu a Vanceovu kampaň,“ jmenoval Novogratz pro Fox News další miliardáře, kteří podporují opačný tábor.

Kryptoměny jako základ

Tlak na podporu kryptoměn u demokratů je víceméně otevřený a právě Michael Novogratz je jeho tváří. Netají se svými záměry a tím, že v momentě, kdy budou jak republikáni, tak demokraté kryptoměny podporovat, podnikatelům v tomto oboru prostě zmizí jedna velká starost. „Pokud přimějeme demokraty, aby šli tam, kam si myslím, že jdou, máme obě strany a můžeme se méně starat o Washington a více se starat o naše podnikání,“ řekl magnát podle webu blockworks.co.

Podpora není zadarmo

Jak to tak vypadá, mnoho velkých podporovatelů Kamaly Harris nedává své peníze nadarmo a rovnou počítají s tím, že se jim v jejich podnikání vrátí. V USA ale rozhodně nejde o nějaký neobvyklý model a i republikánskou stranu podporují lidé, kteří předpokládají, že se jim investice do jejich kandidáta vrátí. V seriálu Prezidentovi/Prezidentčini muži vám na Čtidoma.cz ty nejvlivnější hráče budeme postupně představovat.

SERIÁL O PODPOROVATELÍCH PREZIDENTSKÝCH KANDIDÁTŮ:

