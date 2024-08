Kamala Harris bojuje s image osamělé kočičí dámy, Trumpa atentát vůbec nezměnil

Tým Donalda Trumpa musel v amerických volbách změnit taktiku, už nemůže sázet na vysoký věk Joea Bidena. Nejnověji vytáhl to, že Kamala Harris nemá vlastní děti. „Není to nic nečekaného,“ říká pro Čtidoma.cz politolog Jan Charvát. Trump je podle něj improvizátor a bude se chytat témat, která budou momentálně rezonovat.

S odstoupením Joea Bidena vypadlo Trumpovi a jeho volebnímu týmu jedno z hlavních témat – věk jeho protikandidáta. Osmasedmdesátiletý Trump je teď výrazně starší, a tak rétorika, kterou ještě před několika týdny dokola opakoval, zmizela jako pára nad hrncem. „Je celkem zřetelné, že jeho tým se připravoval na souboj s Bidenem, a teď je tam Kamala Harris, která je ve všech ohledech úplně jiná než Biden. Hlavní argumenty se teď obrací proti Trumpovi, je třeba zvolit novou taktiku,“ říká Jan Charvát, politolog z Univerzity Karlovy.

U Trumpa nic nového

Spekulovalo se také o tom, jak moc Trumpa atentát změní. Trump na tuhle otázku odpověděl sám na jednom ze svých setkání s voliči. „Všichni říkají, že si myslí, že jsem se za ty dva týdny změnil. Že mě to ovlivnilo. Ne, nezměnil jsem se, možná je to ještě horší,“ zodpověděl Trump tuto mnohokrát probíranou otázku. To potvrzuje i Charvát: „Myslím si, že tam se moc nezmění a pojede pořád to svoje. Trump sám je improvizátor a střílí, co jej napadne,“ říká politolog.

Argument bezdětností

Jedno z hlavních témat, která republikáni ve vztahu ke Kamale Harris velmi často používají, je argument, že nemá vlastní děti. Kromě Trumpa o něm mluvil třeba i kandidát na viceprezidenta J. D. Vance, který už dříve o Kamale prohlásil, že patří ke skupině „bezdětných kočičích dam, které chtějí, aby se zbytek země cítil také špatně“. Teď se svoje výroky sice snaží mírnit, nicméně podobná rétorika přichází i od ostatních republikánských politiků. Kamala Harris sice nemá vlastní děti, vychovává ale dvě dcery svého manžela.

„To je linie, kterou velmi dobře známe z Evropy – Macron nemá děti, Merkelová nemá děti. To v těch konzervativních skupinách bylo vždy silné téma a vždy rezonovalo,“ říká k argumentu rodičovství Jan Charvát. Otázkou však je, zda taková rétorika bude účinná. „Výzkumy, které teď vyskakujou, naznačují, že Harris teď zabrala hodně a v průzkumech si vede slušně, jak to dopadne, ale v tenhle moment nikdo nedokáže odhadnout,“ dodává a říká, že v kampani ještě může přijít mnoho zvratů.

Vítězství nemá jisté nikdo

„Spousta lidí říkalo, že Trumpovi to ten atentát vyhrál, že už nemůže prohrát. Tak to teď rozhodně nevypadá. Volby ještě nejsou, je to ještě pár měsíců, a teď nikdo nemá žádnou jistotu. Demokrati si pomohli ne nutně v tom, že Kamala Harris je lepší kandidát, Bidena určitě znalo více lidí. V tenhle moment je pro demokraty důležité, že se na kandidátce shodli a že se na tom chtějí podílet,“ doplňuje politolog. Američtí voliči o novém prezidentovi rozhodují pátého listopadu a do té doby se může odehrát ještě mnoho překvapivých událostí.

