Trumpa může porazit starý bílý muž. Kamala Harris hledá druhého Bidena

Kamala Harris vybrala za první týden 200 milionů dolarů. Má obrovskou podporu zevnitř strany, ale dost možná bude potřebovat trochu nudnějšího viceprezidenta. Ten by měl oslovit a uklidnit voliče, kteří nepatří mezi lidi, jež oslovuje žena z menšin, navíc s levicovou pověstí. Politolog Jan Charvát z Univerzity Karlovy pro Čtidoma.cz připouští, že taková volba parťáka do voleb by byla logickým krokem.

Nová kandidátka na americkou prezidentku rozjela kampaň naplno. A rozjeli se i sponzoři, kteří zřejmě vycítili šanci, kterou Kamala Harris představuje. „Ta nejistota kolem volby Bidena a to, zda je dobrý nápad, aby do druhé volby šel, demokraty svým způsobem paralyzovaly,“ myslí si Jan Charvát s tím, že v momentě, kdy se situace vyjasnila a Biden odstoupil, chytila demokratická kampaň druhý dech. „Dvě stě milionů dolarů, které vybrala, to je obdivuhodný výkon a je to důkaz, že strana se do toho opřela jako celek. Teď se sjednotili, teď našli ten cíl a teď si myslí, že mají lepší pozici než předtím,“ říká politolog s tím, že teď se ale také budou muset pořádně snažit.

Trump si vybral rozumem

Úspěch totiž bude hodně záviset i na tom, jakého si vybere viceprezidenta. Její soupeř, Donald Trump, si za viceprezidenta vybral J. D. Vance, který prosazuje konzervativnější názory než Trump samotný, a podle politologových dřívějších slov je to hlavně ústupek sponzorům. „Z mého pohledu by bylo velmi logické, aby si vybrala někoho tradičnějšího. Kamala Harris je často interpretovaná jako výrazně levicová, v jejím případě by tedy bylo logické, aby si vybrala někoho s centristickou pověstí. Aby byl přijatelný pro většinového voliče,“ říká politolog.

Kamala a Joe byli ideální dvojka

Klidně se tak může stát, že vedle Kamaly Harris stane kandidát, který bude její jakousi protiváhou. „Joe Biden a Kamala Harris vytvářeli vlastně dobrou dvojici. Nabízeli čistě na pohled velmi široké spektrum. Od toho velmi umírněného Bidena, který byl v některých ohledech dokonce bližší republikánům, k té, dejme tomu, levicovější Kamale. Staršího bílého muže a mladší ženu z menšin,“ zdůrazňuje dále expert a na jednoduše položenou otázku, zda by Kamale Harris mohl pomoci starý bílý muž jako parťák, odpovídá kladně. „Takhle to funguje mechanicky. Všechno záleží na tom, jak se jim to podaří uchopit v kampani,“ dodává.

Bude se ohlížet na sponzory

Otázkou také zůstává to, co už jsme s politologem probírali v případě Trumpa a co se v americké kampani nesmí podceňovat: sponzoři. Částka, kterou Harris vybrala, je sice pěkná, kampaň ale bude velmi drahá a ona potřebuje stálé, velké sponzory. „Tam mohou být tlaky, které my nevidíme, a ona může nakonec zvolit někoho, kdo navenek nebude nejlepší volba, ale bude pro ni důležitý z pohledu té mocenské pozice uvnitř demokratické strany,“ upozorňuje Charvát.

Nahrát by demokratům také mohlo to, že Trumpova volba viceprezidenta J. D. Vance je z některých pohledů nelogická, protože opomíjí právě umírněnější voliče republikánů, pro které už Trumpova politika byla na hranici únosnosti. „Jsou tu samozřejmě i hlasy republikánů, kteří chtěli volit Nikki Haley (soupeřka J. D. Vance v duelu o viceprezidenta, pozn. red.), tak jim v tom případě dává větší smysl volit demokraty a Kamalu Harris,“ říká Charvát.

KAM DÁL: Ivana Gottová zůstane bydlet na Bertramce? Otevření manželova muzea už odložila.