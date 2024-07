Bidena k rezignaci donutili sponzoři, Kamala Harris vytáhne na Trumpa obtěžování, říká politolog

Joea Bidena prý do politického důchodu poslali hlavně sponzoři strany

Foto: Michael Stokes, flickr (CC BY 2.0)

Donald Trump a Kamala Harris. Nová demokratická kandidátka na prezidentku USA má dost trumfů. Je to velmi pohledná žena, právnička a má afroamerické a asijskoamerické kořeny. Bude ale muset naskočit na soupeřův styl a nebát se konfrontací, řekl pro Čtidoma.cz politolog Jan Charvát.

Proslýchá se, že v odstoupení Joea Bidena měl tak trochu prsty Barack Obama, a Jan Charvát si myslí, že je tahle varianta nanejvýš pravděpodobná. „Skupiny uvnitř demokratické strany, které na Bidena tlačily, to dělaly poměrně otevřeně. Už v minulosti měl Obama Bidena jako svého viceprezidenta, ale zároveň byl vlastně opatrný a říkal, že je s ním potřeba pracovat s vidinou toho, že umí věci zkazit, což je takový hezký obrat,“ popisuje Jan Charvát neslavný Bidenův konec a Obamovu roli v něm. O nějaký politický atentát ale nešlo, ačkoli tlak na odstoupení byl podle politologa větší zevnitř demokratické strany než od voličů. „Jenom na základě tlaku veřejnosti by Biden určitě neodstoupil, bylo to po dlouhé vnitrostranické diskusi,“ říká politolog.

Sexuální zločiny jako téma proti Trumpovi

Pokud bude chtít Trumpova protikandidátka uspět, bude muset v kampani otevřít silná témata. V jedné oblasti se dá předpokládat, že bude mít v případných budoucích střetnutích navrch. „V tenhle moment vystoupí její zkušenosti prokurátorky se zaměřením na sexuální delikty, které se v souvislosti s Trumpem samozřejmě skloňují,“ myslí si Charvát. Nepopírá ale, že Trump bude tím, kdo bude určovat témata diskuse. Dokáže Kamala Harris na taková témata reagovat? „Překvapila by mě, kdyby dokázala určovat témata té kampaně, možná kromě toho, co se bude týkat jejího oboru. Na její úspěch v diskusích bych si úplně nevsadil,“ dodává.

Donald Trump ukázal rodinu i emoce

Ale i Donald Trump ukázal ve své kampani velké změny. Po atentátu, který na něj byl spáchán, vystoupil s celou rodinou a emotivním projevem jeho vnučky Kai. „Byl by blázen, kdyby to nedělal. Je otázka, k čemu to povede, jak moc to může změnit vnímání jeho jako kandidáta,“ říká Charvát.

„Trump kolem sebe má tým, ale my jsme viděli, že nemá problém ho vyměnit a vyházet lidi, kteří mu nejsou po vůli,“ dodává politolog a doplňuje, že Trumpova kampaň je vlastně tvořená hlavně jím samým a poměrně intuitivně. Jak tedy dokáže on sám uchopit tuto příležitost, se dá podle politologa jen těžko odhadovat.

Harris prosazuje dávky na bydlení

Jedním z témat, se kterými by také Kamala Harris mohla proti Trumpovi bojovat, je její návrh týkající se obdoby sociálního bydlení, jaké známe z Česka. Navrhuje zákon, který by lidem vydělávajícím méně než sto tisíc dolarů ročně umožnil dosáhnout na úlevy z nájemného, které by jim proplácel stát.

Tím by Harris mohla uspět hlavně u sociálně slabších vrstev. „Předpokládá se, že bude mobilizovat spíš ty vrstvy spojené se ženami a menšinami, pro které tohle téma může být mnohem důležitější než pro typického republikánského voliče,“ shrnuje Charvát. Podobně by mohlo na zmíněné skupiny fungovat i zvyšování daní, které by se jich příliš nedotklo.