Trump nepřekročil vlastní stín: V rozhovoru s Elonem Muskem chválil Putina i Kim Čong-una

Velmi očekávaný rozhovor provázely vleklé problémy, Musk je sváděl na hackery. Přesto jej sledovalo 1,3 milionu lidí a o silná prohlášení nebyla nouze. Podle Trumpa by za jeho vlády nebyla válka na Ukrajině, a pokud se vlády ujme Kamala Harris, v Americe bude vládnout radikální levice.

Protože se Musk už dříve přiznal, že vyplácí nemalé finanční zdroje organizaci PAC, která se snaží o znovuzvolení Trumpa, nebylo už před rozhovorem pochyb, že půjde spíše o přátelský rozhovor. Kdo čekal kousavé otázky a trvání na nepříjemných odpovědích, byl zřejmě velmi zklamán. Už to, že Trump pronášel nepodložená tvrzení, proti kterým se nikdo neohrazoval, ukazovalo, že celá show je spíše než rozhovorem další v řadě předvolebních show.

Kyberútok na Twitter

Celá událost se ale neobešla bez technických potíží. Rozhovor začal o 42 minut později, Musk sváděl problémy na hackery. „Tento masivní útok ilustruje, že existuje velká nevole vůči lidem, kteří jen chtějí slyšet, co prezident Trump říká,“ řekl na začátku opožděného interview. To se nakonec rozjelo naplno a pustilo si jej celkově na 1,3 milionu lidí. Musk začal zostra – s Trumpem se bavili o atentátu, který na něj byl spáchán.

Atentát

„Kdybych neotočil hlavu, nemluvil bych s tebou právě teď – jakkoli tě mám rád,“ pochleboval Muskovi Trump. Ten mu laskavosti vracel. „Tam venku jsou opravdu drsní lidé,“ řekl Musk. „A pokud si nemyslí, že americký prezident je tvrdý, budou si dělat, co chtějí,“ řekli si na úvod více než dvouhodinové konverzace. „Okamžitě jsem věděl, že to byla kulka. Okamžitě jsem věděl, že to bylo u ucha… I lidé, kteří nevěří v Boha, si myslím, o tom musí začít přemýšlet,“ dodal Trump. Řeč přišla samozřejmě i na Trumpova oblíbená témata – imigrace a omezení vládních nařízení, která zavedli demokrati.

Útoky na Kamalu

Trump se samozřejmě otřel i o svou soupeřku Kamalu Harris. „Právě teď nemáme prezidenta – a Kamala je ještě horší. Je to liberálka ze San Francisca, která zničila to město, zničila Kalifornii a zničí naši zemi, pokud bude zvolena,“ hřímal Trump. Nechal se také slyšet, že jakkoli mu Biden vadí, Harris je pro něj ještě horší možnost. Varoval, že pokud Kamala Harris vyhraje prezidentský úřad, Spojené státy přestanou fungovat.

Chválil Putina i Kima

Musk s Trumpem nevynechali ani mezinárodní situaci. Trump pronesl výrok, který už z jeho úst padl několikrát. „Kdybych byl prezidentem, válka na Ukrajině by vůbec nezačala,“ prohlásil. Trump tvrdil, že americký prezident Joe Biden přiblížil svět třetí světové válce tím, že vyslal špatný signál Putinovi, a znovu obvinil současnou administrativu z problémů s imigrací, vypuknutím ukrajinské války a izraelsko-palestinskou situací. „Vycházel jsem s Putinem velmi dobře a on si mě vážil,“ řekl Trump a dodal, že s Putinem často mluvil o Ukrajině, a popsal ji jako Putinovu velkou slabinu.

Několika větami se mimo Putina také věnoval Kim Čong-unovi, který spolu s Putinem a čínským vůdcem Si Ťin-pchingem jsou „na vrcholu své vlastní hry“, a zdůraznil, že i vztahy se severokorejským diktátorem jsou velmi dobré. „Doufám, že s nimi budu zase dobře vycházet. Víte, vycházet s nimi dobře je dobrá věc, ne špatná věc,“ dodal Trump o všech třech výše jmenovaných.

Posměšná reakce Kamaly

„Extremismus Donalda Trumpa a nebezpečná agenda jsou rysem jeho kampaně, která byla v plné parádě pro ty, kteří měli tu smůlu, že dnes večer mohli poslouchat cokoliv, co v debatě padlo,“ uvedla na Twitteru Harris. „Celá Trumpova kampaň slouží lidem jako Elon Musk a on sám – sami sebou posedlí boháči, kteří v roce 2024 neumí spustit živý přenos,“ dodala posměšně. Uvidíme, zda jí sázka na třídní boj a označování bohatých lidí vyjde.

