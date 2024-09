Prezidentovi muži: Elon Musk na cestě od demokratů do Trumpovy náruče

Elon Musk měl vždy k americké politice poměrně zvláštní přístup. Podnikatel, který pochází z Jihoafrické republiky, totiž nikdy nebyl zapřisáhlým podporovatelem ani demokratů, ani republikánů, ačkoliv k první variantě vždy inklinoval o něco více. V jednom z dnes již historických rozhovorů z roku 2014 o sobě prohlásil, že je „někde uprostřed, sociálně liberální a fiskálně konzervativní“. Přiznal také o několik let později, v roce 2022, že historicky hlasoval skoro vždy pro demokraty, ale v nadcházejících volbách chce volit republikány.

Podobně rozpolcený byl i s dary. V rozhovoru pro The Washington Post Elon Musk uvedl, že je „významným (i když ne největším) dárcem demokratů“, ale že také dává hodně republikánům. Musk dále uvedl, že politické příspěvky jsou požadavkem, aby mohl mít hlas ve vládě Spojených států. Za svou firmu SpaceX lobboval v americkém Kongresu a s vidinou jejího úspěchu dal demokratickým kandidátům na kampaně skoro milion dolarů.

Od demokratů k Trumpovi

Jak tedy došel Musk až k podpoře Donalda Trumpa? Před jeho prvním funkčním obdobím si ještě nebyl jeho volbou vůbec jistý. V roce 2015 na akci Vanity Fair prohlásil, že „doufá, že Trump nezíská nominaci republikánské strany, protože to by nebylo dobré“. Ještě v červenci 2022 řekl, že Trump by neměl znovu kandidovat na prezidenta a místo toho by měl jen „plout do západu slunce“. Od té doby se ale hodně změnilo, zvláště poté, co Musk převzal síť Twitter.

Začalo to náznaky

Tam se třeba postaral o to, aby byl Donaldu Trumpovi obnoven účet s tím, že šlo od předchozího vedení Twitteru o „morálně špatné rozhodnutí“. Stále více také kritizoval Joea Bidena, což vyvrcholilo tím, že dokonce s ostatními miliardáři uspořádal schůzku, na které se radili, jak Bidena dostat od válu. Postavil se také proti rozhodnutí soudu ohledně Trumpova skandálu s pornoherečkou Stormy Daniels. „Dnes byla způsobena velká škoda víře veřejnosti v americký právní systém,“ napsal si tehdy už na vlastní síť X. Tam bylo jasné, že jejich vztah doznal velkých zlepšení.

Otevřená podpora po atentátu

Od té doby se miliardáři sblížili o dost více. Podle zjištění Wall Street Journalu dokonce Trump s Muskem probíral jeho možné angažmá v Trumpově vládě. Musk by tam podle některých zdrojů měl sloužit jako poradce. To však ještě Muskova podpora Trumpovi nebyla veřejná. Vše se ale změnilo po pokusu o atentát, který byl na Trumpa spáchán. Musk od té doby podle webu Business Insider věnoval svému novému spojenci na kampaň kolem pětačtyřiceti milionů dolarů. Musk také s Trumpem udělal interview, které spíše než jako kritický rozhovor vyšlo jako pomoc starému příteli s kampaní, při které se Musk neptal na žádné citlivé věci.

Výhody pro Teslu

Co za svou podporu Musk dostane? Donald Trump třeba avizoval ukončení podpory pro elektrická vozidla, která by sice na první pohled byla ranou pro Muskovu Teslu, na druhý pohled by to však Muskově automobilce naopak prospělo. „Trumpovo prezidentství by bylo negativní pro elektromobily, ale pozitivní pro Teslu, protože odebrání slevy na dani by Tesle poskytlo cenovou výhodu oproti dalším hráčům v odvětví, kteří prodávají jen díky dotacím,“ řekl jeden z analytiků americkému webu The Hill s tím, že Tesla má na americkém trhu v podstatě monopol.

Nižší daně pro miliardáře

Američtí republikánští miliardáři podle Hillu také doufají, že Trump obnoví několik klíčových ustanovení zákona o snížení daní a pracovních míst, jejichž platnost vyprší v roce 2026. Například sazba daně z příjmu právnických osob byla snížena z 35 procent na 21 procent při daňových škrtech v Trumpově prvním funkčním období a některé hlasy volají, aby dále klesala. To by pro Muska bylo více než příznivé. Muskova podpora Trumpovi tak rozhodně není nezištná.

Zbývá tak počkat, zda Trumpovi podpora jednoho z nejznámějších podnikatelů světa nakonec pomůže. V dalších dílech seriálu se podíváme na nejbohatší podporovatele Kamaly Harris. Ačkoliv svými rozhodnutími šla často proti technologickým špičkám Ameriky, mnoho lidí v odvětví Big Tech stále pevně stojí za republikánskou kandidátkou.