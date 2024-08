Trump je prostě divný. Kamala Harris pochopila, že na něj musí použít jeho vlastní zbraně

„Donald Trump a jeho parťák o mně říkají spoustu věcí,“ řekla Kamala Harris na jednom ze svých předvolebních mítinků a pokračovala vyjádřením, které dost možná v politické kampani demokratů bude znamenat převrat. „Ale nevšimli jste si, že některé věci, které dělají, jsou prostě divné?“ položila svým podporovatelům řečnickou otázku. A vznikla fráze, která se možná stane v nadcházejících volbách naprosto zásadní. A zasloužil se o to i Donald Trump, který soupeřčinu poznámku nenechal bez povšimnutí.

Hysterická reakce Trumpa

„Oni jsou ti divní,“ reagoval Trump v jednom z rozhlasových rozhovorů. „Pokud jste ji někdy viděli s tím jejím smíchem a vším ostatním, to je divné. Nikdo mě nikdy nenazval divným. Jsem spousta věcí, ale ne divný. A JD (J. D. Vance, Trumpův kandidát na viceprezidenta, pozn. red.) vůbec není divný. Oni jsou,“ zněla Trumpova reakce. Jak se zdá, jediné slovíčko, které nemá jasný význam, zatím Trumpa zasáhlo více než všechny projevy Kamaly Harris dohromady.

Demokraté uhodili hřebík na hlavičku

Všiml si toho i politolog Jan Charvát, se kterým redakce Čtidoma.cz o situaci nejen v USA pravidelně mluví. „Dlouho to vypadalo, že demokraté nemají proti Trumpovi žádnou verbální schopnost se bránit, neumí přitáhnout pozornost. A pak se objevil ten magický termín ‚weird‘. A najednou to zarezonovalo a celá řada republikánů je uražená a rozčílená tímto jediným slovem,“ říká Charvát a podotýká, že mnozí z nich se chovají přesně jako pomyslné sněhové vločky, jejichž vlastnosti tak rádi kritizují u svých protivníků.

Kampaň není vždy fér

„Nejde přitom vůbec o útočné slovo, to není urážka. To je prostě jen takovou slovní hříčkou. Uděláme si z nich legraci,“ říká politolog. „Nevím, jestli tohle bude fungovat do konce volebního boje, ale je to obrovská trefa. Reálně je to tak, že každá strana, ať už je jakákoliv, má svoje slabé místo. A jde o to, jestli je dokážete najít a pak jestli je chcete a dokážete využít,“ uvádí expert s tím, že demokrati to doteď buď neuměli, nebo to nedokázali správně využít. Teď je však všechno jinak.

„Je velký rozdíl, jestli má někdo slabé místo, protože se ukáže, že podváděl ve volbách, nebo protože má nepřiznané peníze anebo jestli přijdete s tím, že tenhle politik je gay a vy nechcete, aby vás gayové zastupovali. Obojí můžete využít a obojí může zafungovat. Ale to první je fér a to druhé není. Donald Trump fér nehraje a teď se hrozně vzteká, že proti němu někdo bojuje jeho vlastními zbraněmi,“ upozorňuje politolog a podotýká, že kalibr, se kterým udeřila Harris, však ještě není zdaleka tak těžký jako ten Trumpův.

Odvolání Bidena Trumpa nepříjemně překvapilo

„Řeknete si ano, je to trošku zesměšňující, ale není to sprostý útok. Není to lež. Neříká to nic o jeho politice, ale zabralo to. Otázkou je, zda se tahle rétorika podaří demokratům udržet až do konce, protože to časem otupí. Bude to fungovat tak, že Kamala a její viceprezident budou pro Američany přitažliví? Těžko říct,“ dodává Charvát a říká, že v současnosti to působí tak, že Trump příliš neví, co v kampani dělat, a odvolání Joea Bidena z kandidatury byla pro něj velká rána. „Byl připraven na Bidena a teď je tam někdo úplně jiný. Je to žena, je mladší a pochází z menšin. Nic z toho pro Bidena neplatilo,“ upřesňuje politolog a dodává, že s viceprezidentem Timem Walzem, podle něj skvěle zvoleným, by Harris mohla oslovit i tradičnější, většinové voliče. Boj o americké prezidentské křeslo naplno vypukne 5. listopadu. První živá televizní debata mezi Donaldem Trumpem a Kamalou Harris se odehraje 10. září.

