Černoška, nebo Indka? Kamala Harris mění rasu podle potřeby, vyčítá jí Trump

Donald Trump začal hrát v americké předvolební kampani na rasovou notu. Kamala Harris se podle něj změnila z Indky na černošku v momentě, kdy zjistila, že je to pro ni výhodné. Podle Trumpa je překvapení, že se najednou hlásí k černošskému etniku. Matka Kamaly přitom pocházela z Indie, zatímco její otec byl původem z Jamajky.

Náznaky tu už byly, ale tohle téma naplno odstartoval Donald Trump při diskuzi s černošskými novináři. Tam se otřel právě o původ Kamaly Harris. „Kamalu znám nepřímo hodně dlouho a vždy byla indického původu. Zdůrazňoval se jen její indický původ. Netušil jsem, že je černoška, až do doby před několika lety, kdy se z ní zřejmě jedna stala. Nevím tedy, jestli je Indka, nebo černoška. Respektuji obě cesty, ale ona zřejmě ne. Najednou se z ní stala černoška,“ řekl Trump na pódiu v Chicagu.

Nejdříve Indka, pak černoška

Jeho příznivci pak na sociálních sítích začali vytahovat titulky, které ji před lety nazývaly první senátorkou indického původu v Americe, zatímco dnes se mediálně profiluje právě jako první černošská žena, která kandiduje na prezidentku USA. Kamala Harris však obě dvě etnika ve svém rodokmenu má – její matka Shyamala Gopalan Harris pocházela z Indie, zatímco její otec Donald měl jamajské kořeny.

Kamala tak má na oba „původy“ plné právo. Trump ale poukazoval na to, že by je neměla měnit podle toho, jak se jí to zrovna hodí. Jeho stoupenci také začali hromadně sdílet rodinnou fotografii Harrisových, na které mají všichni tradiční indické oblečení, spolu s videem, na kterém svůj indický původ Kamala nadšeně potvrzuje.

Ostrá reakce

Trumpova protikandidátka si však nenechala vzít příležitost a na jeho slova poměrně rázně zareagovala. „Dnes odpoledne Donald Trump hovořil s Národní asociací černošských novinářů. Bylo to stejné, staré představení. Dovolte mi jen říci: Americký lid si zaslouží něco víc, než je rozpolcenost a neúcta Donalda Trumpa,“ napsala si na svůj profil na sociální síti X.

Kamala bude bodovat u žen a menšin

Rasová otázka je ve Spojených státech prostě pořád aktuální. V rozhovoru, který vedla redakce Čtidoma.cz s politologem Janem Charvátem, na to odborník poukázal, když jmenoval, u jakých typů voličů by mohla Kamala Harris bodovat. „Předpokládá se, že Harris bude bodovat hlavně u žen, mladých lidí a menšin, ty podle všeho dokáže oslovit velmi dobře a její menšinový původ v tom určitě pomáhá,“ řekl Charvát a dodal, že aby oslovila více voličů, bude zřejmě muset zvolit tradičnějšího viceprezidenta.

Její parťák bude zřejmě guvernér

Objevily se nové spekulace o tom, koho si Kamala Harris vybere. Podle posledních zpráv a kroků, které Harris dělá, by zřejmě mělo jít o některého z guvernérů jednotlivých států – experti tak odvozují z toho, že Kamala chvátá na soukromé sponzory. Ti totiž ze zákona nemohou sponzorovat guvernéry a Harris se tak zřejmě snaží získat peníze, dokud je to možné. Politolog Jan Charvát pro Čtidoma.cz už dříve připustil, že zřejmě půjde o staršího bílého muže, který dokáže oslovit tradičnější voliče demokratů.

KAM DÁL: Černochová chce cvičit Ukrajince v Česku, Fialově vládě to zlomí vaz.