Chudák Lucie Bílá. Svatby se asi nikdy nedočká, tohle jsou důvody

Na lásku Lucie Bílá neměla štěstí, dokud nepotkala Radka Filipiho. I když, jak se to vezme. Její současný svalovec se některým lidem jeví poněkud podivně a jejich vztah je svým způsobem dost zvláštní. „Moc lidí jim nevěřilo, přesto jsou spolu skoro deset let. Ale svatba? Obávám se, že té se zpěvačka nedočká. Dokonce si nejsem jistý, že jim to spolu vydrží navěky, jak se říká,“ uvedl pro Čtidoma.cz fotograf a znalec českého showbyznysu Pavel Rousek.

Když je něco pravé, je to prosté jak dech, zpívá Lucie Bílá v jedné své písničce. A přesně takové to prý má s Radkem Filipim. „Náš vztah je obyčejný a tím je neobyčejný,“ tvrdila před nějakou dobou na hudební stanici Óčko. Zlé jazyky tvrdí, že svalovec je s ní hlavně proto, že se má dobře. Zpěvačka je známá tím, že svým partnerům kupuje drahé dárky. „Třeba její exmanžel Václav Noid Bárta od ní měl nahrávací studio, auto a další věci. A stejně jim to nevyšlo,“ upozorňoval Pavel Rousek pro náš web.

Schovala se za něj, už spolu zůstali

Samozřejmě je možné si říct, že s Filipim je to jiné, že tenhle chlapík je ryzí charakter a miluje ji až za hrob. Potkali se v roce 2015 na představení muzikálu Carmen. Bílá se schovala za záda největšího chlapa v místnosti, když prchala před novináři. On ji začal balit, ona o dva roky později podlehla. Takže ano, třeba je to pravda a Filipi je vážně pašák. „Od té doby se za něj mohu schovat kdykoli a kdekoli a já ho za ten pocit bezpečí celým srdcem miluji,“ napsala si později na sociální sítě mnohonásobná zlatá slavice.

Na druhou stranu zůstává jejich věkový rozdíl i jeho možná touha po vlastním potomkovi. „Když se na ně člověk dívá, má z nich dobrý pocit. Nabijí vás energií, jsou oba sympatičtí. Mně osobně ale připadají jako starší ségra, která se stará o mladšího brášku. Láska? Jednoznačně! Ale jiná než mezi mužem a ženou ve smyslu vztahu,“ uvažoval Rousek.

Oba jsou si podporou. On je s ní, když je jí těžko, ona ho podržela například v době, kdy byl po vážné operaci upoutaný na lůžko. „Nejde říct jediného křivého slova. V médiích se sice občas dočtete, že si Filipi najde mladší milenku a kdesi cosi. Ale to já si nemyslím, o tomhle to nebude. První trable podle mě přijdou ve chvíli, kdy si ji bude chtít vzít a ona odmítne. A pak se to bude kumulovat do té doby, než se v tichosti rozejdou.“

Potřetí nevkročí do stejné řeky?

Pravdou je, že by se zpěvačce nikdo nemohl divit, kdyby se už do veselky nehrnula. Má za sebou dvě a ani jedna nedopadla dobře. „Když se bláznivě zamilovala do Stanislava Penka, asi si myslela, že je to navždy. Ale rozvod byl stejně rychlý jako svatba, šli od sebe po roce. A pokud jde o Vaška Noida Bártu, tak se vzali tajně v Miláně. Ale ani to nepomohlo, dva roky stačily a zpěvák si šel po svých,“ konstatoval Rousek.

Sama Bílá věděla, že udělala chybu. „Jednou to bylo ve zmatku a podruhé proto, že jsem chtěla, aby respektovali někoho, koho vedle mě nerespektovali. A to asi nejsou dobré motivace ke svatbě.“

Pokud jde o jejího syna Filipa, toho má s producentem Petrem Kratochvílem. „Zase se ale žádná romantika nekonala, Kratochvíl se zamiloval do miss Československa 1992 Pavlíny Babůrkové, dnes spolu mají čtyři děti. Ať to ale měla s chlapy jakkoli, pokud jde o Filipiho, je to opravdu jiné. Jen je otázka, jak moc jiné. Jak už jsem říkal, já se zkrátka přikláním k tomu, že jim to nevydrží,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.

