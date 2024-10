Západní auta a telefony Putinových prominentů: Stejně jste se inspirovali Ruskem

Shaman je jeden z nejznámějších ruských zpěváků. Mladík s blonďatou hřívou je v zemi extrémně oblíbený a protežovaný režimem Vladimira Putina, protože mu jde bez jakýchkoliv okolků na ruku, a když je třeba složit protiválečný song, propagandisté vědí, že Shaman vždy vyhoví. Tak jako s písničkou Jsem Rus, se kterou ovládl tamní hitparády, samozřejmě za velké podpory Putinova režimu. Jak to ale vypadá, Shaman není Rus úplně se vším všudy. Rád totiž zřejmě porušuje sankce na dovoz západního zboží.

V jeho ruce můžou fanoušci často vidět nejnovější iPhone, vozí se v luxusním Mercedesu a Shaman používá i další výdobytky prohnilého Západu. Pokrytectví? Nikoliv, v jednom z pořadů v ruské televizi totiž zpěvák bravurně vysvětlil, že i za telefony či luxusní auta dluží Evropa právě jeho zemi. Jak je to možné?

Bez Čajkovského a Bulgakova by iPhone nevznikl

„Někteří z mých kritiků mě obvinili z toho, že jsem Rus a mám americký telefon, německé auto a tak podobně,“ líčí Shaman výtky diváků, které dostává. „Je to velmi lehce vysvětlitelné, když si uvědomíte, že možná stvořitelé těchto amerických telefonů nebo jiných technologií byli inspirováni pracemi Čajkovského, když ten telefon vytvářeli. Nebo to možná byla díla Dostojevského nebo Bulgakova, kteří jsou známí po celém světě,“ přihazuje jako zkušený propagandista, který by si ve svých myšlenkových veletočích nic nezadal třeba s Vladimirem Solovjovem.

„Možná by bez podobných uměleckých děl takové technologie ani nevznikly,“ fantazíruje dál Putinův umělec. „Zkuste o tom přemýšlet. Nevíme, jak to všechno bylo a čím tihle lidé byli inspirováni,“ obhajuje používání telefonu, který si Rusové nejen nemohou kvůli sankcím legálně koupit, ale mnozí z nich si ho kvůli hospodářské situaci země ani nemohou dovolit. Video s neuvěřitelnými výmluvami umělce sdílel expert na ruskou propagandu a bývalý poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Geraščenko na síti X.

iPhone má Solovjov i Lavrov

Není to poprvé, co byli ruští prominenti nachytaní, že používají techniku Západu, kterou jindy s oblibou kritizují. Výše zmiňovaný Vladimir Solovjov čte své protizápadní projevy ze zbrusu nového iPadu a na rukou nosí Apple Watch, nedávné video Sergeje Lavrova zase ukazovalo ruského ministra zahraničí s nejnovějším iPhonem patnácté generace. Zdá se, že tihle papalášové mají ze svých vlastních pravidel výjimku.

Kadyrovovi vypnuli Teslu na dálku

Podobná kauza se rozvířila také kolem čečenského prezidenta Ramzana Kadyrova. Ten se nedávno pochlubil, že mu Elon Musk poslal Teslu – a to hned nový model Cybertruck, o kterém jsme psali zde. Musk to okamžitě popřel a zdálo se tak, že Kadyrov, který se zbrusu novým autem proháněl po Grozném, si ji navzdory sankcím opatřil sám. Před několika dny se však sám Kadyrov nechal slyšet, že mu jeho Teslu Elon Musk na dálku vypnul. Společnost Tesla to odmítla komentovat.