Kadyrov se pochlubil Teslou s kulometem na střeše. Lhal, že mu vůz poslal Musk

Stříbrný nerezový teréňák s typicky hranatou karoserií se ve videu prohání kolem paláců v Grozném, hlavním městě Čečenska. Za jeho volantem nesedí nikdo jiný než tamní vůdce Ramzan Kadyrov. Na střeše Cybertrucku je pak přidělaný kulomet. Kadyrov za ním stojí a kolem sebe má pás z obřích nábojů půlpalcové ráže. Kadyrov si na videu, které spatřilo světlo světa v sobotu, nemůže americký stroj vynachválit a pěje ódy na jeho duchovního otce, amerického podnikatele Elona Muska.

Pěje chválu na Muska

„Jsem potěšen, že jsem mohl otestovat novou technologii, a byl jsem osobně přesvědčen, že to není náhoda, že se nazývá kybernetická bestie. Skutečně nezranitelné a rychlé zvíře,“ řekl Kadyrov podle čečenské tiskové agentury Groznyj Inform a poděkoval Muskovi za takový dar. „Pěkné zařízení, děkuji Elonu Muskovi za takový transport. Brzy to půjde do speciální vojenské operace, kluci to zkontrolují, pak napíšeme popis, co je potřeba změnit. Taky jsme ho sami otestovali, je to dobré auto, rychlé, výkonné, pohodlné,“ nechal se podle agentury slyšet Kadyrov.

Muska také Kadyrov pozval k sobě. „Elone, děkuji! Přijeď do Grozného, ​​přijmu tě jako nejdražšího hosta! Nemyslím si, že naše ruské ministerstvo zahraničí bude proti takové cestě. A samozřejmě čekáme na tvůj nový vývoj, který přispěje k dokončení speciální operace,“ řekl podle Antona Geraščenka, náměstka ukrajinského ministra vnitra. Ten to napsal na svůj Twitter.

Musk se rozčílil

Svými prohlášeními tak vyvolal dojem, že Cybertruck byl darem od Muska, načež se na tento fakt začali ptát uživatelé na Twitteru, jak mohl miliardář poslat svůj výrobek do země zatížené sankcemi. Musk na sebe nenechal dlouho čekat a odpověď, která od něj dorazila, Ramzana Kadyrova zřejmě zrovna nepotěší. „Jste vážně tak retardovaný, že si myslíte, že jsem daroval Cybertruck ruskému generálovi? To je úžasné,“ zněla odpověď. Odpověď je nevybíravá nejen vůči tazateli, ale i vůči Kadyrovovi, který se rozhodně nepovažuje za ruského generála, nýbrž za čečenského prezidenta.

Kadyrov nosí Pradu

Ramzan Kadyrov sice nemá pro Západ mnoho vlídných slov, nicméně pokud jde o luxusní výrobky, jeho nenávist zřejmě končí. Místo vojenských bot nosí vůdce menšího vzrůstu unisex „kanady“ na podpatku od firmy Prada, které stojí v přepočtu přes třicet tisíc korun, a místo zřejmě příliš obyčejných maskáčů vzal zavděk blůzou značky Louis Vuitton v přepočtu za více než šedesát tisíc korun. Na Twitteru také kolují záběry Kadyrovovy kolony, která vjíždí do jednoho z jeho sídel. Hádáte správně, mezi auty příliš ruských žigulíků není. Jde o přehlídku toho nejluxusnějšího, co nabízejí značky Mercedes-Benz, Audi, ale hlavně Rolls-Royce a další evropské, či dokonce americké značky.

Jeho zdraví halí tajemství

Kadyrov však v poslední době plnil média spíše ve spojitosti s jeho zdravotním stavem. Zatímco západní média často spekulují o tom, že Kadyrov na tom není vůbec dobře, podle těch oficiálních přímo překypuje zdravím. „Pokud jde o Kadyrova, ty informace o jeho zdravotním stavu jsou samozřejmě nepřesné, nikdo moc neví, co mu je. Na druhou stranu protože jsou ty zkazky o něm tak časté, dá se předpokládat, že na nich něco bude, takže je skutečně možné, že Kadyrov bojuje s nějakým vážnějším onemocněním,“ říká pro Čtidoma.cz analytik Jiří Vojáček.

