Ukrajinská jízda Ruskem nekončí. Strach má i Lukašenko, posiluje hranice

Nikdo neví, kde se Ukrajinský postup Ruskem zastaví. Ukrajinské letectvo zničilo v Rusku další důležitý most pro zásobování fronty. Podle běloruského diktátora Lukašenka čeká na hranicích Ukrajiny s Běloruskem přes sto tisíc vojáků, kteří chtějí napadnout jeho zemi. Zatímco dříve stál Lukašenko pevně na Putinově straně, teď chce ukončit válku co nejrychleji.

Alexandr Lukašenko se poslední dobou drží velmi při zemi. Ne že by někdy v minulosti výrazně vystupoval z Putinova stínu, nicméně kromě časů, kdy v Bělorusku probíhaly poměrně bizarně zfalšované volby, které potvrdily jeho mocenskou pozici, a momentu, kdy byl jakýmsi mediátorem sporů mezi Putinem a Prigožinem, nebylo o Lukašenkovi příliš slyšet. Až do současné chvíle, kdy se ukazuje, že Lukašenkovo schovávání se za Putinovou sukní je dost možná u konce.

Ukončete šarvátku

Lukašenko totiž nejdříve vyzval obě válčící země k tomu, aby ukončily „šarvátku“, jak nazval přes dva roky trvající krvavou válku, kterou Rusko začalo svou agresí. Jinotajný Lukašenko to řekl v rozhovoru pro běloruskou státní tiskovou agenturu Belta. „Pojďme si sednout k jednacímu stolu a ukončit tento boj. Nepotřebují to ani Ukrajinci, ani Rusové, ani Bělorusové,“ prohlásil Lukašenko v rozhovoru. Pak začal být tajemný a tvrdil, že válku rozpoutali lidé, kteří chtějí, aby se Ukrajinci a Rusové navzájem povraždili.

Obviňování Západu a Ameriky

Kdo za to podle Lukašenka může? Samozřejmě jako vždy Západ. „Vysoce postavení lidé amerického původu,“ neváhal Lukašenko označit válečné štváče, kteří podle běloruského prezidenta mají zájem na tom, aby konflikt pokračoval. Západ podle něj přesvědčoval Kyjev o tom, že má pokračovat ve válce, protože chce, aby z obou zemí konfliktu nic nezbylo. Byl to přitom Lukašenko, který na začátku ruské invaze umožnil zaútočit na Kyjev z běloruského území.

Alexandr Lukašenko se v rozhovoru také věnoval ukrajinskému protiútoku na Kurskou oblast, na kterém se jako obvykle shoduje se svým ruským protějškem. „Souhlasím s Putinem, když řekl, že je to zvýšení sázky, boj o získání silnější pozice, pokud dojde k jednání. Ale vyvstává další otázka: kdo v takové situaci bude chtít s Ukrajinou vyjednávat?“ ptá se Lukašenko v rozhovoru. „Navyšovat sázky, zaujímat výhodnější pozici u jednacího stolu tímto způsobem je špatné, tudy cesta nevede. Je to sice klasický postup, ale není to cesta v boji proti obrovskému impériu,“ varuje Ukrajinu Lukašenko.

Sám se bojí podobné ofenzivy

Zároveň je to ale on, kdo se Ukrajiny bojí. V rozhovoru tvrdil, že u hranic Běloruska jsou připraveny hordy ukrajinských vojáků, kteří chtějí napadnout jeho zemi. Mělo by jich být na sto dvacet tisíc, vyčíslil ukrajinské síly bez jakýchkoliv důkazů. Tvrdil také, že poslal dotazy ukrajinské armádě, která nereagovala. Kde by vysílená Ukrajina vzala přes sto tisíc mužů, kteří by čekali na útok na Bělorusko, ale nevysvětlil.

Putin prý přijde na pomoc

Pohrozil ale, že při případném napadení Běloruska nebudou sami. „V souladu s naší dohodou Rusko vyšle své vojáky do Běloruska. Jaké jednotky přesně, to je definováno v textu,“ řekl Lukašenko podle agentury Belta. „Nechceme eskalaci a nechceme válku proti celému NATO,“ dodal v rozhovoru s tím, že v případě invaze by Bělorusko nemělo jinou možnost než rychle reagovat. Jak by ale taková reakce měla vypadat, neupřesnil.

Ukrajinská armáda mezitím poměrně úspěšně postupuje ruskou Kurskou oblastí. Podle nedělních zpráv se jí podařilo zničit další důležitý most přes řeku Sejm, po kterém přejížděly zásobovací kolony jednotek na frontu. Záběry zničení mostu přinesla agentura Nexta.

