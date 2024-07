Putin se bojí spát ve svém luxusním sídle v Soči. Na noc utíká do pevnosti Valdaj

Ukázalo se, že Vladimir Putin raději létá do svého opevněného sídla na Valdaji, než aby využíval další ze svých luxusních majetků. Podle ukrajinské rozvědky kvůli strachu z atentátu. Místo toho, aby Putin zůstal v luxusu sídla ve svém oblíbeném Soči, rychle se z relativní blízkosti ukrajinských hranic stáhl.

Tím, jak Putin otevíral dálniční obchvat okolo města Tver, se samozřejmě nezapomněl Kreml pochlubit. „Prezident řídil v Rusku vyrobenou Ladu Auru na staveniště poblíž mostu přes řeku Volhu na 155. kilometru dálnice M11,“ stojí ve vyjádření Kremlu o prezidentově programu. Telegramový kanál VChK-OGPU, který má zdroje ve špičkách ruské armády, uvedl, že prezident na otevření dorazil ze své rezidence na Valdaji a po něm tam také odletěl.

S dovolenou v Soči je konec

Na tom by nebylo nic tak zvláštního, kdyby Putin s železnou pravidelností netrávil své letní dovolené poblíž Soči, kde má další z luxusních sídel, takzvaný Putinův palác. Teď má ale s podobnými prázdninami utrum, protože jeho vlastní ministerstvo neoznačilo jeho přímořské tropické sídlo za bezpečné místo před případnými ukrajinskými útoky. V sídle na Valdaji je to ale něco jiného. „Za dobu, co je Putin prezidentem nebo premiérem, se skromná stalinistická dača, postavená v roce 1934, proměnila v celý stát ve státě,“ píše výše zmíněný telegramový kanál. O areálu ale bude ještě řeč.

Má strach o život, tvrdí Ukrajinci

Slova o Putinově možném strachu z ukrajinského úderu potvrzuje i Anton Geraščenko, náměstek ukrajinského ministra vnitra. „Důvod je velmi prozaický – Putin má panický strach o život a ruské ministerstvo obrany není schopno zajistit bezpečnost na pobřeží Černého moře,“ potvrzuje Geraščenko na Twitteru slova ruského opozičního kanálu. Na bezpečnost sídla na Valdaji se však naopak ruská armáda zaměřila a dá se říci, že Putina tam hlídá malý vojenský arzenál.

Vojenská základna leteckých sil v blízkém městě Chotilovo je vybavena moderními letouny Su-35, a dokonce i MiG-31, které hlídají oblohu nad rezidencí. V okolí valdajské dači jsou také podle Rádia Svoboda raketové systémy Pancir-S1, které byly předtím spatřeny v moskevské oblasti. Běloruská agentura Nexta takových systémů napočítala sedm, k tomu navíc jedenáct protiletadlových systémů S300. Některá místa, na kterých údajně protiletecká obrana sídlí, jsou dokonce vidět na nejnovějších satelitních snímcích na Google Maps.

Na Valdaji vlastní město ve městě

To ukazuje, jak moc se Putin bojí toho, že se stane cílem útoku, a proč dává samotě v Novgorodské oblasti přednost před koupáním v Černém moři. Putin do opevnění svého sídla investoval za poslední roky obrovské peníze – ne tedy ty jeho, ale spíše ruské. Komplex na Valdaji má podle opozičního webu Meduza rozlohu 150 hektarů, které oficiálně patří Ruské federaci. Tam jsou sklady, garáže a malé domky pro hosty. Zbytek areálu patří Juriji Kovalčukovi, jednomu z hlavních akcionářů banky Rossija a jednomu z Putinových nejvěrnějších přátel, a právě toto místo by mělo sloužit Putinovi.

Prezident má v areálu k dispozici pavilon v čínském stylu, klasický ruský dřevěný srub, několik vířivek, sauny, soukromé stáje i golfové hřiště a soukromý zábavní komplex s restaurací, bowlingem, biliárem a malým casinem. Na pozemku je také soukromý kostel. Putinovi to však zřejmě zážitky, které měl ve svém černomořském paláci za 1,4 miliardy dolarů, jen těžko nahradí.