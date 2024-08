Ukrajinský útok na Rusko je vzkaz pro Západ: Stále nejsme na kolenou

Útok na Kurskou oblast, který podnikla Ukrajina, je skvěle naplánovaná PR akce. Ukrajinci v Rusku nevydrží dlouho, pro Putina by to byla obrovská ostuda. „Jde hlavně o signál Západu, že na ústupky ruskému režimu je pořád ještě brzo,“ říká pro Čtidoma.cz vojenský publicista Jiří Vojáček.

V jednom z dřívějších článků jsme psali o rozzuřeném Vladimiru Putinovi, který ve vysílání ruské televize s obrovskou nechutí poslouchal zprávy z Kurské oblasti, kde se Ukrajincům překvapivě daří už několik dnů postupovat hlouběji a hlouběji do Ruska. Podle Jiřího Vojáčka jsou takové záběry určeny spíše dovnitř Ruska. „Ty záběry z ruské televize jsou podle mého směrovány zejména domácímu publiku, aby vidělo, že se Vladimir Putin stále stará o to, jak probíhá vojenská operace na Ukrajině. Důvěra obyčejných Rusů je ta hlavní výhoda, kterou si za ty roky Putin vybudoval,“ říká Vojáček.

Skvěle naplánované PR

Vysvětlení má i pro to, k čemu by měl být útok užitečný Ukrajincům. „Obsazení části ruského území je spíše PR. I když už trvá docela dlouho a rozšiřuje se, je jen otázkou času, než Rusové Ukrajince vytlačí zpět za hranici. Ze strany Ukrajiny je to dobře naplánovaná akce, která má upozornit mezinárodní společenství, že Ukrajina není rozhodně na kolenou, jak by se mohlo zdát z průběhu bojů v Donbasu,“ míní vojenský analytik a dodává, že je to také signál, že jakékoliv ústupky Putinovu režimu nejsou pro Ukrajince na pořadu dne, ačkoliv se o nich mluví stále častěji.

Rusové stahují vojsko z fronty

Ukrajinská protiofenziva ale zřejmě nebude mít dlouhého trvání, ač je velmi úspěšná. Podle nejaktuálnějších dat stále ukrajinské jednotky postupují, v sobotu podle zatím neověřených zpráv dokonce na území Ruska vnikly i v Bělgorodské oblasti. Rozrůstá se také seznam zničené ruské techniky.

Ukrajinci rovněž přicházejí o obrněná vozidla, jejich ztráty ale zdaleka nejsou takové jako ruské. Zdá se, že Ukrajincům vychází i plány ohledně odlehčení frontě, ruský prominentní vojenský blogger Rybar na svém telegramovém kanálu hlásí stahování ruských sil z Bachmutu a Avdijivky, tedy z míst těch nejkrvavějších střetů na frontě.

Do konce srpna bude po všem

Podle Vojáčka ale nebude mít ofenziva dlouhého trvání. „Kdybych si měl tipnout, tak na konci srpna už nebude po ukrajinských jednotkách v tomto průlomu ani památky. Kdyby tomu mělo být jinak, byla by to pro Rusko obrovská mezinárodní ostuda, proto odhaduji, že se tak nestane. Rusové mají stále více zdrojů než Ukrajina,“ myslí si Vojáček. I tak je podle něj obdivuhodné, co Ukrajina dokázala s pouhými několika stovkami mužů.

Rusové na svoje lidi kašlou

Ukrajinci se na své „pouti“ Ruskem setkali s překvapivě malým odporem, a dokonce se podle některých informací měli zmocnit rozsáhlého skladu zbraní a munice, které Rusové shromažďovali pro další vlnu útoku na Charkovskou oblast. Ruské úřady už lidem v Kurské oblasti vzkázaly, že by neměli očekávat rychlé osvobození. „Musíme se na situaci dívat střízlivě, nebude možné je rychle zahnat,“ vzkázal tamním obyvatelům generál Andrej Gurulev.

Po dlouhém mlčení se k invazi Ukrajiny do Ruska vyjádřil i běloruský diktátor Alexandr Lukašenko. Ten se bojí, že případný pád Ruska by ovlivnil i ostatní státy, a apeloval na to, aby spojenci Rusku pomohli.

