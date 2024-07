Lotyši staví zátarasy na hranicích s Ruskem. Ukazují, že se budou Putinovi bránit

Barikády na hranicích Lotyšska a Ruska nemají jen psychologický efekt. Jsou ale betonové ježky v době, kdy se vede válka drony, ještě aktuální? Redakce Čtidoma.cz se ptala analytika Jiřího Vojáčka mimo jiné na to, zda je nově budovaná obranná linie mezi Pobaltím a Ruskem signálem na východ Putinovi, nebo na západ vlastním spojencům.

Obrovské množství betonových ježků, minová pole i hlídkové věže. Tak vypadá část Lotyšska podle záběrů, které zveřejnil ukrajinský náměstek ministra vnitra Anton Geraščenko na svém twitterovém účtu. „Lotyšsko začalo na své hranici s Ruskem instalovat obranné bariéry. Takzvané dračí zuby byly spatřeny poblíž nejvýchodnějšího lotyšského města Zilupe,“ napsal k videu. Zátarasy poblíž pohraničního města jsou určeny na hranici s Ruskem. Jsou ale betonové ježky v době, kdy se vede válka drony a supermoderními zbraněmi, ještě aktuální? Podle analytika Jiřího Vojáčka by se neměly podceňovat.

I dnes jsou zátarasy aktuální

„Ano, i dnes mohou být minová pole nebo betonové zátarasy efektivní. Samozřejmě ne na stálo, dnešní prostředky jsou schopné je poměrně rychle odstranit nebo zničit, ale minimálně jim to v případě konfliktu dá třeba možnost nasměrovat někam nepřítele a soustředit na něj síly, jako to dělali Finové během zimní války,“ říká k improvizované obranné linii Vojáček a zdůrazňuje, že Pobaltí víceméně jiné možnosti už nemá.

Pobaltí dělá, co může

„Pobaltí obecně má dvě možnosti, jak si zachovat svobodu a samostatnost, buďto vojenskou, nebo politickou. Politicky udělali, co mohli, teď investují do armád,“ uvádí a dodává, že v Lotyšsku, kde je asi čtvrtina obyvatel ruské národnosti, je tento problém nejmarkantnější. Zdůrazňuje ale také, že podobné opevnění může mít i psychologický efekt. A to jak dovnitř Severoatlantické aliance, tak směrem k Putinově režimu.

„I kdyby ty zátarasy nebo pevnosti, jak o nich uvažují, neznamenaly pro Rusy velké nebezpečí vojenské, dávat těmito, byť symbolickými obrannými postaveními najevo, že se budou bránit v případě napadení, je důležité i politicky, směrem do NATO,“ říká k významu obranné linie analytik.

Postavte obranu proti Rusku, tlačí na Evropu

Polsko a pobaltské státy se snaží tlačit na Evropskou unii, aby kvůli obraně před Ruskem zafinancovala téměř sedm set kilometrů dlouhou obrannou linii podél hranic s Ruskem a Běloruskem, aby chránila Evropu před vojenskými hrozbami z východu. Diplomaté, které citovala agentura Reuters, uvedli, že podobný projekt by mohl stát až 2,5 miliardy eur (asi 63 miliard korun). „Je třeba použít mimořádná opatření, protože vnější hranice EU musí být chráněny a bráněny vojenskými a civilními prostředky,“ stojí v dopise čtyř zemí.

