Fiala rozhazuje peníze, hřímá Babiš v bílém tričku za osm tisíc korun

Hnutí ANO na svém youtubovém kanálu zveřejnilo sérii videí, kde jejich předseda postupně tepe různé kroky Fialovy vlády. Kritizuje zrušení EET, obviňuje ODS z pomáhání zlodějům, vyčítá Fialovi "zelené šílenství," které Babiš sám schválil, nebo třeba obhajuje svůj dobrovolný odchod do evropské izolace v nové frakci Patriotů. Redakce ČtiDoma.cz se však kromě již tisíckrát omletých Babišových slov zaměřila na to, co na videu můžeme vidět.

Výstřižky z novin

Na první pohled na videích není nic zvláštního. Babiš sedí před výstřižky z novin a vytištěnými články z internetu - na tom není nic výjimečného, on sám o sobě v jednom ze svých podcastů prohlásil, že nemá počítač a vše si zapisuje do bloku. Neovládá dokonce ani internetové bankovnictví, na všechno má podle svých slov lidi. Jediný kus techniky, který ovládá, tak je zřejmě mobilní telefon. Ale o co méně Babiš utratí za počítače, o to více zřejmě utrácí za oblečení.

Tričko luxusní italské značky

Soudíme tak z trička, které babiš do videa oblékl. To, co může vypadat jako obyčejné tričko za několik stokorun, je totiž mnohonásobně dražší kousek. Jde o módní tričko italské luxusní značky Off-White, kterou založil americký návrháž Virgil Abloh, jehož jméno ostatně i zdobí tričko, které má Babiš na sobě. Jeho cena rozhodně není lidová, na oficiálních stránkách značky dosahuje téměř 300 eur, v přepočtu přes 7600 korun. Na otisk stránek výrobce se můžete podívat v galerii. Otázkou je, zda kritizovat něčí nehospodárnost v bílém tričku, které stojí více, než celé šatníky mnohých jeho voličů, je ta správná taktika.

Babiš má luxus rád

Není to poprvé, kdy Babiš vystoupil na veřejnosti v pořádně drahém kousku oblečení. V luxusním kousku vystoupil i na demonstraci odborářů proti Fialově drahotě. Původní informace, že jeho bunda Prada vyšla na 130 tisíc korun Babiš tehdy na videu dementoval a hájil se tím, že mu jí manželka koupila několik let zpět za "pouhých" třicet tisíc. "A i dneska by stála jenom čtyřicet sedm," říká Babiš na videu. Jak pozitivní ohlas to mělo na voliče ve státě, kde podle Babiše obyčejná bunda stojí více, než průměrný měsíční plat, se můžeme jen dohadovat.

Začíná kampaň do voleb

Jak je z videí zaměřených proti vládě vidět, Andrej Babiš nepodceňuje žádnou předvolební kampaň a ví, že podzimní volby se blíží. Nebojí se sám angažovat - je to jeden ze základních kamenů jeho hnutí. Ostatní postavy hnutí ANO se sice s Babišem na pomyslné scéně střídají a lidé jako jako Alena Schillerová a Karel Havlíček už také mají u voličů své mini kulty, ale s tím, který má kolem sebe právě Babiš, se nikdo další z hnutí nemůže rovnat. Není tedy divu, že ten, kdo udělal pomyslný výkop kampaně před podzimními volbami, byl právě on.