Orbán už musel začít splácet dluhy Putinovi. Evropa bude chtít Maďarsko odříznout

Maďarsko umožnilo vstup Rusům do Evropy bez obstrukcí a víz. „Orbán se tím revanšuje Putinovi za levný plyn a další ústupky,“ říká pro Čtidoma.cz politolog Jan Charvát a dodává, že podobný krok by mohl být pro Evropu poslední kapka. Případný odchod Maďarska z EU ale není tak jednoduchý. Bruselu však už s Budapeští dochází trpělivost.

Maďarsko sice předsedá Evropské unii, jeho předsednictví je ale plné paradoxů. Nedávno se ministři zahraničí unie shodli, že premiér Viktor Orbán při cestách v rámci předsednictví nereprezentuje Evropskou unii, ale pouze své vlastní zájmy. Ukázalo to třeba nedávné rozhodnutí, kdy Maďarsko zablokovalo neuznání zfalšovaných venezuelských voleb, na kterém se kromě Orbánova režimu shodli úplně všichni. Na první pohled se tak může zdát, že Maďarsko se chová v Evropě jako vzdorující dítě.

Orbán otevřel Rusům Evropu

Další kontroverzní rozhodnutí Maďarska padlo v souvislosti s Orbánovou „mírovou cestou“ do Ruska. Maďarsko prakticky otevřelo Rusům cestu do Evropy, když pro ně zjednodušilo proces, který jim umožňuje získat víza. Rusové tak bez problémů projdou do Maďarska a následně mohou díky otevřeným hranicím volně cestovat po Schengenu bez pasu. Otevírá jim také cestu k trvalému pobytu v EU, a tím podle mnohých unijních představitelů vystavil Orbánův režim nebezpečí celou Evropu.

„Rusko je bezpečnostní hrozbou. Potřebujeme více, ne méně ostražitosti. Poskytnout potenciálním ruským špionům a sabotérům snadný přístup do EU by podkopalo bezpečnost nás všech,“ řekla Ylva Johansson, evropská komisařka pro vnitřní záležitosti pro EuroNews, s tím, že Evropa bude jednat. Co by se vlastně mohlo stát? Redakce Čtidoma.cz se zeptala politologa z FSV UK Jana Charváta.

Maďarsko řeší finanční katastrofu

„Maďarsko má snahu spolupráce s Ruskem, je tam určitá vazba na Slovensko, které se minimálně verbálně tváří podobně. Maďaři už nemohli mluvit a slibovat Rusku, aniž by něco udělali, protože Rusko prostě žádalo protislužbu. Obávám se, že v Maďarsku vidíme stát, který se prostě rozhodl, že jeho budoucnost je ve spolupráci s těmito režimy. Někteří ekonomové varují, že Maďarsko má obrovský ekonomický problém a že ho potřebuje řešit,“ uvádí Charvát s tím, že Orbán už jej není schopen řešit přes Evropskou unii.

Putin a Čína budou chtít protislužby

„Rusko a Čína za takové řešení ale prostě něco budou chtít. A tohle může být jeden z takových případů. A protože probíhá válka Ruska s Ukrajinou a většina Evropy Ukrajinu podporuje, tak si Maďarsko koleduje o problém. Zbytek EU ho postupně začne vnímat jako ruskou pátou kolonu. Evropa prostě nemůže dlouhodobě říkat, že jí postup Maďarska nevadí,“ říká politolog, podle kterého už mezinárodní izolace Orbánova režimu začíná fungovat. Situace, kdy Maďarsko dostane ultimátum, by podle něj mohla být velmi blízko.

Orbán Evropu potřebuje

„Teď je otázka, jakým způsobem to Evropa bude řešit. Orbán chce být v Evropské unii, protože z ní má obrovské příjmy. Krok s ruskými vízy může být opravdu zlomový moment, ale jisté to není. Evropa zase nemá chuť po zkušenosti s brexitem na Maďarsko nějak extrémně tlačit. Ale může se stát, že padnou velmi nepříjemné sankce, které mohou způsobit jen větší připoutání Maďarska k Rusku,“ upozorňuje Charvát. „V ten moment se problém jen prohloubí,“ dodává s tím, že pak by skutečně mohl nastat tvrdý odchod Maďarska z unie.

