Vrací se milovaný Pan Profesor s Vojtou Dykem. Jak dopadne jeho láska k Beátě Kaňokové?

Vtipný seriál diváky znovu zavede do prostředí běžného gymnázia, kde učí neobyčejní učitelé! Vojtěch Dyk coby kantor snů a hlavní hrdina. Zamiloval se do pohledné Beáty Kaňkové, která v každém díle předvede naprosto famózní outfit, který jí skvěle padne. Nejen proto si získala srdce mnoha diváků.

Proč má seriál takový úspěch? Ukazuje i to nedokonalé

Vojtěch Dyk hraje učitele, kterého by si přál zkrátka každý. Neváhá přijmout své studenty u sebe v soukromém bytě klidně v noci a řešit s nimi neplánovaná těhotenství, sourozenecké spory i rodinné tragédie. Trochu nešikovně mu sice tvůrci dali název právě profesor, což u nás není titulem učitelů, ale hodnost vysokoškolského profesora, a to dokonce vyšší než docent, ale už jsme tak trochu zvyklí, že právě na středních školách se u nás učitelům tak říká.

Gymnázium neukazuje jen perfektní studenty, kteří všichni míří na prémiové vysoké školy. Ukazuje i na ty, kteří mimo školu řeší každodenní situace, na které jako mladí ještě zkrátka nestačí. První série nabídla 14 epizod, druhá série jich nabídne celkem 10. Jedná se o adaptaci německého seriálu Der Lehrer. Na základě stejné licence vznikl na Slovensku seriál Pán profesor.

Dějová linka nabídne romantiku

Většinou, když je první série jakéhokoliv projektu založena na hledání lásky a má úspěch, scenáristé se odvážně pustí do druhé, aby ukázali, jak milostná romance hlavních protagonistů pokračuje. Dost často se to ale ukáže jako absolutní propadák. A to zejména proto, že sladký konec dvou hlavních hrdinů naruší tvůrci hádkami, rozchody nebo dalšími starostmi. To diváci vidět ale nechtějí!

Musíme si tak počkat, co čeká Marka s Karolínou tentokrát, nakolik bude seriál o trablích studentů a nakolik o milostné dějové lince. Už teď je ale jasné, že to bude pořádná romantika! Dokonce se spekulovalo, zda se do toho dva hlavní představitelé nevložili až příliš a zda Dykova manželka Tatiana Dyková nakonec nežárlí. Beáta Kaňoková má ale ve skutečnosti s partnerem Tomášem Havlínkem dceru Juditu, na ženatého kolegu si tak pravděpodobně nepomýšlí. Co ale její seriálová Karolína, která je v tom až po uši, profesor Marek je ale pořád trochu svůj a málokoho si k sobě pustí?

