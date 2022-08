Šok v seriálu ZOO: Robert Urban přiznal, že už netočí. Viky a soudce končí, takže je to konec Evy Burešové?

Ačkoliv na televizní obrazovky se seriál ZOO vrací teprve příští úterý, někteří diváci už mají jasno, co se v následujících epizodách bude dít. Měli totiž možnost si díly zakoupit dopředu, a to až do 51. epizody. Už dávno tak vědí, že Viky zjistí, že je těhotná, soudce opustí Markétu před oltářem nebo vyhlásí konkurz na manželku a prohlásí, že Viky je pro jeho děti naprosto nevhodná.

Robert Urban prozradil, co se bude dít

Stále ale divákům zůstávala naděje, že stejně jako v seriálu Slunečná budou svědky milostného vzplanutí mezi Viky a soudcem Petrem, uvidí, jak se rozvíjí vztah s jeho dětmi a možná snesou pár těch zaškobrtnutí a drobných hádek. Nic z toho ale zdá se nebude pravda. A jisté je, že seriál bez happyendu diváky pořádně nakrkne.

Představitel soudce Petra, herec Robert Urban, teď prozradil, že on sám už má dotočeno od začátku prázdnin a nové díly nasmlouvané vůbec nemá. To je překvapení pro fanoušky, kteří si mysleli, že Viky porodí Petrovi dítě a budou žít šťastně až do smrti. A samozřejmě to budou sledovat alespoň v posledních dvaceti dílech, kde bude svatba a všechny ty romantické věci kolem.

Která dějová linka bude tou hlavní?

"Evička Burešová je na mateřské. Museli jsme naši linku trochu přepracovat. Dotočili jsme ji už před prázdninami a teď mám příjemné volno. Nevím, zda to můžeme prozrazovat, ale nové natáčecí dny zatím já se svou postavou domluvené nemám," šokoval fanoušky Urban. Přitom donedávna se ještě tvrdilo, že Burešová ze seriálu vůbec nezmizí. Předpokládalo se tak, že bude "účinkovat" obdobou Veroniky Arichtevy v seriálu Slunečná, která se v posledních dílech objevovala přes FaceTime.

Tehdy byla na vině počínající pandemie. Veronika Arichteva byla totiž těhotná a bála se, že by se na place mohla nakazit. V pár dílech jí tak scenáristé přichystali scénky pouze přes telefon nebo FaceTime (funkce Apple produktů), později ji nahradila Eva Josefíková. Ta scenáristům otěhotněla také, což jí sice připsali do děje, nakonec z ní ale udělali matku, co uteče do zahraničí a své dítě nechá postaršímu miliardáři na krku.

To nasvědčuje tomu, že scenáristé upřednostní dějovou linku Sid a Adama, která sice byla údajně zamýšlena jako primární už na začátku, mladou a nezkušenou Míšu Pecháčkovou však Eva Burešová převálcovala svou fanouškovskou základnou na plné čáře.

Škatulata, hejbejte se!

Zda už si diváci zvykli na další osazenstvo nebo budou tesknit po Evě Burešové, to se ještě ukáže. Na podzim se můžete těšit i na zcela novou a vyměněnou Pavlu Tomicovou, která původně hubla kvůli svému zdraví, nakonec se ukázalo, že její manžel Ondřej Malý se zamiloval do své mladší kolegyně Kristýny Kociánové. Ta je kolegyní Tomicové ze seriálu Slunečná, pamatovat si ji můžete jako Eriku.

V zákulisí seriálu Slunečná, kterou stále ještě vysílá Prima STAR, to teď vře i na jiných frontách. Denisa Nesvačilová, která ztvárnila Karolínu, se dala dohromady se scenáristou Petrem Kolečkem, jehož dosavadní partnerkou byla Aneta Vignerová, se kterou má malé dítě. Proti té ostře vystoupila Eva Burešová s odsouzením, že rozbíjí rodinu, ačkoliv ve chvíli, kdy jí diváci Slunečné vyhrožovali smrtí, se jí zastávala jako své nejlepší přítelkyně.

Na to, co se bude v seriálu dále dít, si musíme ještě chvíli počkat. Nabízí se však otázka, jestli Prima nezačala vsázet na svůj nový počin Dobré zprávy a nechce seriál ZOO předčasně ukončit. Jelikož se z něj ale, podobně jako ze Slunečné, stal doslova fenomén, nedávalo by to smysl... Proč by ale vyškrtli linku, kterou diváci milují nejvíc? Nebo se snad rozhodla Eva Burešová, že pro ni teď bude priorita rodina a odejde na vrcholu své největší slávy?

Zdroj: Instagram, Lifee.cz, seriál ZOO

