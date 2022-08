Zákulisí seriálu ZOO: Petře, Petře, kam jsi hlavu dal? Konkurz na manželku připomíná potápění Titanicu. Tak vzdělaný, a tak natvrdlý

To, čeho se diváci nejvíc obávali, se stalo pravdou. Soudce Petr Kříž se vrátil k advokátce Markétě, podlehl jejímu svádění a byl z toho bouřlivý sex. A nejen to. Petr se rozhodl, že si Markétu skutečně vezme a zapomene tak na divokou zpěvačku Alex, kterou, aniž by tušil, má většinu dne jen kousek od sebe, za dveřmi dětského pokojíčku.

Těmi tajnostmi se Viky jednou zničí

Viky Janečková, ačkoliv nosí pod srdcem Petrovo třetí dítě, mu to ale neřekla a chudák Petr nejen neví o své nastávající roli, ale ani neví, že s Viky vlastně spal. Jeho nejlepší kamarád Břéťa, který se tomu z povzdálí směje a moc dobře ví, kdo Viky je, se snaží Petra popostrčit, aby konečně prozřel. Ale zřejmě úplně špatně!

Nutno říct, že už to začíná být trochu... Natvrdlé. Která žena by ze sebe dobrovolně dělala matku samoživitelku, když otec jejího dítěte má vilu, hospodyni i chůvu? Ta přehnaná Vikina hrdost a urážlivost, kdy po každé domněnce, kterou si v hlavě vytvoří, už nechce Petra vidět, aby o tři minuty později brečela v baru, že nemá štěstí v lásce, začínají být trochu otravné.

Viky Janečkovou hraje v seriálu ZOO populární Eva Burešová, která před pár dny porodila svého druhého potomka, Tristana Williama Forejta. Petra Kříže hraje Robert Urban, kterého můžete znát také ze seriálu konkurenční televize Ordinace v růžové zahradě jako lumpa Dana. Markétu ztvárňuje Michaela Petřeková, nadějná mladá herečka, která si získala snad všechny diváky, byť hraje velkou mrchu. Její postavu diváci často přirovnávají ke Karolíně ze Slunečné, kterou hrála Denisa Nesvačilová. Ta měla ale naopak problém, že jí kvůli její postavě diváci vyhrožovali smrtí.

Pohádka o chůvě a princi ze soudu

Petr, ten to ale úplně zakopal pod zem. Ten totiž vyhlásil konkurz na manželku, sepsal si její ideální vlastnosti, které samozřejmě hodnotí hlavně s ohledem na děti, a teď mu domů cupitají slečinky v sáčku a košili, aby došly na "manželský" pohovor, ačkoliv Petr to nazývá honosně tajemnicí. Břéťa se za rohem směje, Danuše to považuje za skvělou léčbu, aby si Petr uvědomil, jak hloupý v poslední době je, a Viky krvácí srdce pokaždé, co Petr naznačí, že o ní ani neuvažuje.

Když mu hospodyně Ilonka naznačí, že by se měl o Viky víc zajímat, Petr si myslí, že by jí měl přidat peníze. Na to, že spolu už dávno čekají potomka, je trochu pozadu. Jeho úvahy jsou naprosto mimo očekávanou inteligenci předsedy soudu. Takového troubu, jakého on tam hraje, jsme v seriálu už dlouho neviděli. A přitom by si diváci nepřáli nic víc než pohádku o Popelce, ve které hlavní role ztvární chůva a soudce.

Na tu si ale zřejmě budeme muset ještě počkat. Petra totiž jedna "tajemnice" zaujala, slečna Jitka, a neváhal jí vzít na rande ve čtyřech, ještě s Viky a Markem. To je totiž ta bájná dvojice, která jako náhodou tvrdí, že spolu chodí. Petře, Petře, jak může být tak vzdělaný člověk takhle natvrdlý?

