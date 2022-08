Zákulisí seriálu ZOO: Bude Viky Janečková i na podzim pořád stejná nána, nebo konečně Petrovi přizná, že je těhotná?

Viky Janečková je takový oříšek. Tvrďačka, u které ale chcete, aby vás měla ráda. Své o tom ví třeba Sid Anča Novotná, která, když se k ní nastěhovala, musela skousnout poměrně dost urážek a nepříjemných poznámek, než si v ní našla kamarádku. Díky bohu je Anča taková milá duše, která se na nikoho nezlobí.

Viky tají těhotenství

Diváky ale samozřejmě zajímá, jak to zkrátka bude na podzim! Soudce Petr Kříž se totiž pod tíhou zklamání rozhodl, že si nakonec vezme právničku Markétu. Ta ho sice nemiluje a říká, že sex s ním je o ničem, vdát se za takovou honoraci jí ale přijde velmi výhodné.

A ačkoliv to maminka Danuše Křížová všechno vidí, bůh ví, proč mlčí. Diváci už také vědí, že je Viky těhotná, akorát otec dítěte to neví. A to ani ve chvíli, kdy kráčí k oltáři s Markétou a Viky se domnívá, že je vše nadobro ztraceno. Proč zkrátka něco neřekne?

Útěk od oltáře i randíčko s nejlepším kamarádem

Když už si Petr uvědomí, že Markéta není jeho životní láska a ve svatebních šatech ji nechá stát před oltářem, a celá romance by tak mohla dostat svůj závěr plný lásky, z Viky vypadne, že chodí s Markem. To sice není pravda a Markovi se takový statut moc nehodí, ale Petr jí popřeje štěstí.

Když vyhlásí soudce konkurz na matku svých dětí, protože už zkrátka nechce šlápnout vedle, Danuše je přesvědčená, že ten seznam sedí přesně na Viky. A jelikož ví, že nemá žádné dvojče Alex, ale pouze sama sebe, podstrkuje ji Petrovi. Ten se ale nechá slyšet, že by pro děti v budoucnu jistě nebyla dobrým vzorem.

Udělá Viky životní chybu?

Několik podzimních dílů si ještě Eva Burešová Viky v seriálu zahraje, pak se ale už na place objevovat nebude. Znamená to, že své těhotenství Viky Petrovi nepřizná a zmizí? Dozví se to Petr až ve chvíli, kdy bude dítě na světě? Vzhledem k tomu, že mu již v životě tragicky zemřela manželka, by mu scenáristé přichystali pěknou nálož.

Měla by to Viky Petrovi už konečně říct? Ano! 76% (99 hlasů) Ještě ne... 24% (31 hlas) Celkem hlasů: 130

Z mírně nepříjemného chování Viky by se ale takový úprk dal očekávat. Zřejmě jí pořád nedochází, že dítě potřebuje i tátu, a tak se o svém těhotenství s nikým nebaví a čeká, že to nikdy nebude vidět. Jen aby nakonec nezůstala sama právě proto, že všem kolem lže. A z jakého důvodu? Že neumí přiznat, že žádná Alex, kterou si také vymyslela, prostě není? Ona si možná vybere žít bez Petra, ale jejich společné dítě si momentálně vybrat nemůže, byť vlastně vzniklo ze lži...

Zdroj: seriál ZOO, Instagram

KAM DÁL: Natálie Halouzková: Kvůli téhle nové roli pohřbila Mínu v seriálu ZOO. Sesadí z piedestalu Evu Burešovou?