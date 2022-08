Haďák, nebo Albert? Míša Pecháčková ze seriálu ZOO zveřejnila sexy fotku i romantické vyznání

I když už proběhlo několik zamilovaných hubiček s Haďákem, to by nebyli scenáristé, aby divákům ještě tak trochu nezamotali hlavu. To naznačila na svém Instagramu Michaela Pecháčková, které zveřejnila pořádně sexy fotku s Albertem! Vidět ji můžete na sociálních sítích Davida Gránského, kde je vidět, že se spolu dvojici točí velmi dobře. David také prozradil, že i protagonistům ZOO konečně začíná léto. "Posledních pár natáčecích dní této sezony a léto může začít. Líbáme vás!" sdělil herec svým fanouškům.

Pár dnů volna se hercům hodí

Možná tak na podzim nečeká Anču takový románek, který by si pro ni fanoušci představovali, a podlehne zkušenému svůdníkovi, kterého celkem oprávněně hraje pohledný David Gránský. Ten přivítal v minulých týdnech na svět s manželkou Nikolou prvorozeného syna Matea, který jim dává někdy pořádně zabrat. Herec prozradil, že se jim ho zatím daří uspat jen pomocí zvuků hospody, které mu pouští na Youtube.

Ani Míša Pecháčková neotálí. V posledních dnech si například zahrála ve videoklipu Pavla Callty. Fanoušky zmátla, když na své sociální sítě napsala romantické vyznání pro Haďáka coby Šimona Bilinu. "Díky za tvou laskavost, vtipnost, klidnost a za to, že dokážeš roznádhernit každý den. Díky za kolegu Haďáka, ale hlavně velký díky za kamaráda, jako jsi ty," sdělila světu Míša. Ve skutečnosti šlo ale jen o narozeninové přání. Haďák si totiž doma už několik let hýčká půvabnou herečku Hanu Drozdovou.

Seriál ZOO se na televizní obrazovky vrátí na podzim, diváci ale mohou díly sledovat v rámci předplatného každé úterý. Jestli Anča zabojuje o složitého Haďáka, nebo se nechá zlákat Albertem, kterému jde jen o majetek rodiny Novotných, na to si budeme muset ještě chvíli počkat. Sluší jí to ale s oběma muži, že?

Zdroj: Instagram, seriál ZOO

