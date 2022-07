Eva Burešová má pro Přemka Forejta děsivý vzkaz. Porodní bolesti i tahání šourku, odkazuje na staré mexické tradice

Eva je známá svým smyslem pro humor, kterým zřejmě okouzlila i známého šéfkuchaře Přemka Forejta. Na svém Instagramu zveřejnila příspěvek, který vzpomínal na staré mexické tradice. „Domorodí obyvatelé známí jako Huicholové se poprvé objevili ve středním Mexiku asi před 15 000 lety. Podle jejich prastarých tradic by muži i ženy zažívali porodní bolest. Dělalo by se to tak, že otec by se při porodu postavil na trámy s provazem uvázaným kolem šourku, zatímco matka by za něj tahala.“ Nezapomněla připojit i názornou ukázku a vzkázat Forejtovi: "Já bych šla zpátky ke kořenům..."

Muži a porodní bolesti

Jedno je jisté. O porodu sice kolují děsivé zkazky, tu bolest si ale nedokáže představit nikdo, kdo ji nezažil. Podobný experiment zkusili před pár lety dva holandští reportéři. Simulovaný porod a bolesti s ním spojené vydrželi dvě hodiny. Pak pokus předčasně ukončili a označili ho za mučení. Průměrná doba porodu prvorodičky je přitom kolem 14 hodin. Při začátku experimentu se jeden z nich ptal sestřičky se smíchem: "Myslíte si, že nás bolest donutí ke křiku?" Sestřička stroze odpověděla: "Určitě ano."

Šílenými experimenty jsou přitom známí. V TV show Proefkonijnen si v roce 2011 nechali v živém vysílání vyříznout lékařem kus masa z těla, uvařili ho a navzájem snědli kus masa toho druhého. Porod ale nevydrželi a zhroutili se.

Druhý potomek Burešové za dveřmi

Evě Burešové a Přemkovi Forejtovi se jejich první společný potomek narodí každým dnem, pohlaví dvojice tají. Doma se na něj těší nový psí kamarád Nairobi, malý Nathánek, kterého má Burešová s předchozím partnerem Michalem Krásným, a Stella, Forejtova dcera z předchozího vztahu.

Dvojice si nedávno pořídila nový dům u Benešova, ve kterém budují zázemí pro jejich novou rodinu. Burešová momentálně už nenatáčí seriál ZOO, produkce ale slibuje, že úplně nadobro nezmizí. Pravděpodobně se tak bude objevovat přes Facetime jako Veronika Arichteva ve Slunečné.

