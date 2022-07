Michaela Petřeková ze seriálu ZOO přiznala, že byla kojena do pěti let. Proč sama odmítla mateřské mléko?

Hrát negativní postavu, a přesto mít zástup fanoušků, to se musí umět. Své o tom ví například Tom Felton, který ztvárnil v příběhu o čaroději Harry Potterovi malého bídáka Draca Malfoye. Svého času před ním totiž děti utíkaly.

Svou zlou postavu si skvěle obhájila

Michaela je v úplně jiné pozici. Ačkoliv se usilovně už pár desítek dílů snaží, aby se Viky Janečková se soudcem Petrem nedala dohromady, lidé jí zkrátka milují. Její seriálové postavě Markétě se to skoro povede a ocitne se v bílých svatebních šatech, ale stejně jí na podzim Petr uteče od oltáře.

V soukromém životě má Michaela větší štěstí. S hercem Matějem Petrákem, kterého mohou diváci znát například z televizního seriálu Profesor konkurenční televize Nova, randí už několik let. Přesto přiznala, že mají za sebou bolestivý rozchod. „Rozešla jsem se s klukem, se kterým jsem i teď, po roce jsme se k sobě vrátili. Myslím si, že tato zkušenost nás víc spojila a teď si mnohem víc rozumíme. Byl to ale určitě nejsmutnější rozchod,“ přiznala pro Zeny.iPrima.cz.

Pro lásku umí zabojovat

Pro stejný webový portál přiznala, že ji maminka dlouho kojila. "Bylo mi čtyři nebo pět let. Já jsem byla dlouho kojená a kvůli tomu klukovi jsem to přestala chtít, protože už jsem se za to styděla," přiznala. Láska jí ale nedopadla, protože se svému vyvolenému k citům nikdy nepřiznala. Přesto si tenhle nenaplněný románek dodnes pamatuje jako svou první lásku.

Nenaplněnou lásku uvidíme ale brzy i v televizi. Vztah soudce Petra a lstivé Markéty v seriálu ZOO budou moci diváci sledovat opět po letních prázdninách. Už teď je jasné, že se mu Markéta bude chtít pomstít za to, že ji ponížil před všemi svatebními hosty a sprostě od oltáře utekl. Nedočkavci si mohou pustit podzimní díly v rámci předplatného už teď.

Zdroj: zeny.iprima.cz, Instagram Michaely Petřekové, seriál ZOO

