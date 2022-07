Tak šel čas: Eva Burešová oslavila 29. narozeniny! Přemek Forejt přišel s dojemným vyznáním

Herečkou vlastně nikdy být nechtěla, přesto je teď jednou z nejvýznamnějších u nás a role se jí šijí téměř na míru. Prima FTV ji neváhala obsadit hned do dvou hlavních rolí ve svých seriálech, fanoušci zakládají kluby, profily i vytváří videa a Evu milují. Cestu na vrchol si přitom vydřela, nebylo to jen tak. „Dnes je Tvůj den. Máš narozeniny. Přeji Ti, ať jsi spokojená a šťastná, a moc se těším na tu dlouhou cestu, která je před námi. Miluji Tě,“ vzkázal jí k narozeninám Přemek Forejt.

Po kruté ráně osudu, kdy jí po porodu opustil její partner Michal Krásný, je Eva konečně znovu šťastná a buduje s novým partnerem šéfkuchařem Přemkem Forejtem rodinu. Koupili dům u Benešova, pořídili si psího mazlíčka, kterého pojmenovali Nairobi, a pracovní nabídky se jí jen hrnou.

Česko Slovensko má talent

Eva Burešová zaujala svým zpěvem v roce 2011 snad všechny televizní diváky. Vystoupila s písní Listen od Beyoncé a nakonec se dostala až do finále. Ačkoliv nevyhrála, byl to pro ni odrazový můstek do významných rolí v muzikálech. Krátce nato si zahrála například Ofélii v muzikálu Hamlet: The Rock Opera, o rok později dostala hlavní roli v muzikálu Lucie, větší než malé množství lásky.

Gympl s (r)učením omezeným

V Gymplu si Eva zahrála ve druhé a třetí sérii. Hrála zde Renatu Koberovou, dceru přísné učitelky Kobry. Objevilo se zde vedle ní mnoho dnes známých jmen, například herec a zpěvák David Gránský, který dnes září rovněž v seriálu ZOO jako Albert, nebo Nátalie Halouzková, známá ze stejného seriálu jako Mína. Zahrála si zde i Ivana Korolová, Ondřej Rychlý nebo influencerka Anna Šulcová.

Modrý kód

V seriálu Prima FTV si Eva zahrála svéráznou sestřičku Petru Horváthovou, jejímž typickým znakem bylo ucho plné náušnic a černá rtěnka. V seriálu strávila tři roky těžké práce a natočila bezmála 200 dílů. Byla to jedna z těch rolí, kdy ji diváci už skutečně přijali jako herečku a velmi si ji oblíbili. I tady si Burešová zahrála s Davidem Gránským, ten hrál Matyho Bojana.

Tvoje tvář má známý hlas

Svůj pěvecký talent zvládla Eva předvést také v páté sérii populární soutěže, kde účinkující imitují známé herce. Obsadila druhé místo a krátce nato zamířila do národního kola Eurovision Song Contest 2018. Skončila třetí, o místo se dělila se zpěvákem Pavlem Calltou.

Od 7. řady působila v soutěži Tvoje tvář má známý hlas jako porotkyně. To se jí stalo osudné. Právě tady potkala svou životní lásku Přemka Forejta.

Slunečná

Opustit seriál Modrý kód zřejmě nebylo tak těžké, Eva totiž zamířila přímo do hlavní role Týny Popelkové v seriálu Slunečná, která ji vystřelila do nebes. Zazářila vedle Marka Lambory a diváci si je zamilovali. Slunečná byla fenomén. Natočeno bylo 160 dílů, kdy si Týna konečně svého Janka vzala. Měli spolu trojčata. Haničku, Aničku a Janičku.

Absurdnost porodu a okolností kolem těhotenství bylo zkušenějším v seriálu trnem v oku. Například to, že doktor poměrně dlouho nepoznal, že Týna trojčata čeká nebo že je porodila přirozeně. Divákům to přišlo nereálné, příběhu to ale na oblíbenosti neubralo.

Zlatá maska

Diváci ji mohli také vidět v pěvecké soutěži Zlatá maska, která se u nás s velkou popularitou nesetkala. Eva zde soutěžila jako jednorožec. V České republice i na Slovensku měla ale show tristní sledovanost.

ZOO

Aby nějaký seriál takto navázal na slávu svého předchůdce, to se jen tak nevidí. Tím spíš, že se v hlavních rolích objevila ta stejná herečka. Seriál se ze začátku tvářil, že hlavní linku vede ve skutečnosti Michaela Pecháčková, ale opak je pravdou. Diváci stejně od začátku vnímali jako primární postavu Viky, kterou ztvárňuje Eva. A ačkoliv je Viky úplně jiná než slunečná Týna, lidem u obrazovek to vůbec nevadí. Slávu Evy to jen stvrdilo.

Zdroj: Extra.cz, Wikipedia.org, Prima FTV

KAM DÁL: V seriálové novince už si Burešová nezahraje! V hlavní roli překvapí Natálie Halouzková.