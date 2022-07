Velký přehled zoo a zooparků: Kam s dětmi a za kolik, kde nezaparkujete a kam nemůže pes?

V zoo můžete strávit klidně celý den. Kromě zvířat mívají většinou dětská zázemí, velká hřiště i skleničku něčeho dobrého pro rodiče. Jejich otevírací doby se liší podle sezóny. Také vstupné se v jednotlivých liší. Většina zoologických nabízí slevy při zakoupení vstupenky on-line.

Do některých můžete vzít psa, zaplatíte za něj ale vstupné taky. I ve chvíli, kdy vstup se psem povolen je, má většinou svá omezení, tak se o nich nezapomeňte dopředu informovat. Většinou psi nemohou do pavilonů, restauračních zařízení nebo na dětská hřiště.

Zoo Dvůr Králové

Jedna z našich nejkrásnějších zoo nabídne už v pondělí expozici tučňáků brýlových, která bude tou největší v Česku. Mají úžasný pavilon žiraf, kde jste jim skutečně blízko a uchvátí vás atmosféra celého prostoru, která se nese v duchu exotiky a Safari.

Kromě klasicé pěší zóny má zoo i možnost safari vyjížďky vozidlem. A to buď Africa truckem nebo vlastním autem. V letní sezóně má zoo otevřeno od 9:00 - 18:00. Základní vstupné pořídíte pro dospělého za 270 Kč, děti 3 - 15 let za 210 Kč. Zoo nabízí také snížené rodinné vstupné, případně slevu za nákup on-line.

Vstup se psem povolen.

Právě v této se také natáčí velmi populární seriál ZOO, který si teď užívá svou prázdninovou pauzu.

Kam na pandy? Na celém světem má pandy půjčené na určitou dobu od Čínské lidové republiky jen dvacítka států a Hongkong. Pandy jsou v současnosti chovány v několika evropských zoologických zahradách, u nás je ale nenajdete. Budete muset vyrazit například do zoologické zahrady Schönbrunn ve Vídni nebo do Berlína.

Zoo Liberec

Nejstarší zooogická zahrada v Čechách i na Slovensku patří k našim nejkrásnějším. Byla založena už v roce 1919. Mezi její největší lákadla patří bílí tygři a lachtani. Hned při vstupu uvidíte ale krásné zebry, velbloudy, slony i žirafy. Svou rozlohou není příliš velká a tak se hodí i pro menší děti.

Do kopce jdete jen chvíli, ve druhé polovině trasy. Za dospělého zaplatíte 160 Kč, on-line 150 Kč. Za děti 3 - 15 let zaplatíte 120 Kč. Samozřejmostí je snížené rodinné vstupné. Zoo má otevřeno každý den od 8:00 - 18:00 včetně svátků a víkendů.

Vsup se psem zakázán.

Zoo Praha

Překvapí vás, že v letních měsících zavírá zoo až ve 21:00. Nachází se v pražské Tróji a má mnoho moderních pavilonů a výběhů. Dlouhodobě jde o naši nejnavštěvovanější zoo. V roce 2007 byla časopisem Forbes Traveler zařazena do osmi nejlepších zoo na světě.

Mají také velmi výhodné permanentky, proto pokud se chystáte do zoo zavítat častěji, určitě se na ně nezapomeňte podívat. Pokud pojedete MHD, dostanete se do pražské zoo nejlépe ze stanice metra Nádraží Holešovice, odkud jede autobus. Pokud zvolíte automobil, počítejte s tím, že parkování u zoo si zaplatíte. Na hlavním parkovišti vyjde na 200 Kč. Vstupné potom vychází pro dospělého na 250 Kč, dítě 3 - 15 let 200 Kč.

Vstup se psem povolen.

Zoo Plasy

Komorní soukromá zoo, kde si kromě návštěvy zvířat můžete spetřit den minigolfem. Najdete zde plazi, ptáky i ryby. Nechybí ani savci jako dikobraz, kapybara, klokan, ale i lev, levhart, lev jihoafrický, serval či tygr. Tato zoo má jeden z nejkrásnějších výběhů šelem, se kterým se u nás setkáte, díky kterému na ně skvěle uvidíte.

Za dospělého zde v létě zaplatíte 180 Kč, děti do 120 cm jsou za 150 Kč. Děti do 100 cm jsou zdarma. Otevřeno mají v letní sezóně od 10:00 do 18:00.

Vstup se psem povolen, zaplatíte za něj 50 Kč.

Zoo Plzeň

Jen nedaleko té původní se nachází plzeňská zoo, která nově otevírá výběh lvů. Čeká se jen na to, až se zakoření tráva. Občas tu bývá problémem parkování, které není uzpůsobeno velkému náporu návštěvníků, na druhou stranu po pár minutách hledání vždy někde místo najdete. Pokud se vydáte v této zoo lesem, myslete na to, že to už není na kočárek. Zbytek zoo si ale rozhodně užijete!

Zoo má funkční celky rozděleny podle kontinentů, tedy Evropu a netropickou Asii, Tropickou Asii, Severní Ameriku, Jižní Ameriku, Afriku, Austrálii a další expozice. Děti potěší, že součástí zoo je také Dinopark. Pro rodiče - ten se platí zvlášť. Zoo má otevřeno denně od 8:00 do 19:00. Vstupné vyhází pro dospělého na 190 Kč, pro děti pak na 140 Kč. Rodina (2 dospělí a 2 děti) tu vychází na 620 Kč, se třemi dětmi na 730 Kč. Lze zakoupit také zvýhodněné vstupenky i se vstupným do Dinoparku. Ta je potom pro dospělého za 330 Kč, pro dítě 240 Kč.

Vstup se psem zakázán.

Zoo Hluboká nad Vltavou

Pokud se rozhodnete navštívit zámek Hluboká, spojte to i s návštěvou zoo, která je kousek opodál. Na jejich stránkách najdete podrobný seznam zvířat, která chovají. Nechybí například krokodýli nilští nebo papoušci patagonští.

Není zde dovolen vstup se psy. Zoo má otevřeno od 8:30 do 19:00 a za vstupné tu zaplatíte za dospělého 150 Kč, dítě do 90 cm je zdarma, pro větší pak pořídíte vstup za 110 Kč.

Vstup se psem zakázán.

Zoo Tábor

S prohlídkou zámku Hluboká se dá určitě spojit i návštěva táborské zoo, která vás překvapí svou rodinnou atmosférou. Rozlohou jde o největší jihočeskou zoo, máte možnost zde spatřit velkorysé výběhy pro zviřata.

V současnosti zde najdete více než 300 zvířat. Otevřeno mají denně od 9:00 do 19:00. Za dospělého tu zaplatíte 160 Kč, za dítě do 15 let 90 Kč, děti do 3 let jsou zdarma.

Vstup se psem povolen.

Zoo Jihlava

Jihlavská zoo se specializuje na chov kočkovitých šelem, opic a plazů. Momentálně je domovem pro více než 250 druhů zvířat. V zoo najdete africkou vesnici Matongo i dětský areál s lezeckou stěnou, lanovkou a mnoha prolézačkami. V Matungu je volný přísup koz kamerunských.

Zoo má otevřeno v letních měsících od 8:00 do 18:00. Za vstupné zdě zaplatíte za dospělého 150 Kč, za dítě 100 Kč.

Vstup se psem zakázán.

Zoo Brno

V této zoo najdeme více než 400 druhů zvířat, zaměřuje se především na kopytníky, ale i ledvní mědvědy, tygry nebo opice. Oblíbenou částí je dětská zoo, která představuje prostor s hospodářskými zvířaty, jako jsou koně, kozy, králící nebo slepice. Neméně krásné je Exotárium, což je pavilon ptactva, kde mají nádherné papoušky.

Brněnská zoo má v letních měsících otevřeno od 9:00 do 18:00. Vstup se psy je povolen. Za dospělého zde zaplatíte 150 Kč, za dítě 110 Kč. Děti do 3 let jsou zdarma.

Vstup se psem povolen.

Zoo Lešná (Zlín)

Jedním z nejnavštěvovanějších turistických míst na Moravě je právě zlínská zoo. Je domovem pro cca 220 druhů zvířat a má rozsáhlé přírodní výběhy. První zoo ve Zlíně založil Tomáš Baťa v roce 1930.

V areálu je také vidět velký počet rostlinných druhů. Zoo má otevřeno v letních měsících od 8:30 do 18:00, pokladna pak zavírá o půl hodiny dříve. Návštěvníci si mohou zaplatit zvýhodněnou vstupenku a navštívit zámek Lešná, ktrerý patří k nejmladším šlechtickým sídlům na Moravě. Návštěva zámku není možná bez zaplacení vstupného do zoo. Za dospělého zaplatíte 190 Kč, za dítě 130 Kč.

Vstup se psem zakázán.

Zoo Olomouc - Svatý Kopeček

Olomoucká zoo chová přibližně 2000 kusů zvířat a 354 druhů. Mají zde například volný výběh klokanů, pavilon žiraf, šelem, opic, netopýrů nebo levhartů. Pokud jsou vaše ratolesti milovníky slonů, ty tu, bohužel, nenajdete.

Otevřeno má od 9:00 do 18:00. V sezóně zde zaplatíte za dospělého 140 Kč, za dítě 100 Kč. Děti do 3 let jsou zdarma.

Vstup se psem povolen.

Zoo Děčín

Děčínská zoo byla založena v roce 1948 a nachází se na kraji města. Jde o jednu z nejkrásnějších u nás. Jejím hlavním záměrem jsou vzácné druhy zvířat, které jen tak někde nenajdeme. Patří rozhodně k těm menším. Umístěna je v lesním prostředí. Nabídne netradiční hry pro děti i dospělé, na své si tady přijdou také milovníci ptactva.

V letní sezoně má otevřeno od 8:00 do 19:00. Vstup se psy není povolen. Za dospělého zde zaplatíte 120 Kč, za dítě od tří let 80 Kč. Se vstupenkou se zoo Děčín můžete také navštívit Expozici Rajské ostrovy. Za parkovné tu zaplatíte 50 Kč.

Vstup se psem zakázán.

Zoo Ústí nad Labem

Najdete ji směrem na východ od centra města. Jejím předchůdcem byla soukromá ptačí rezervace pod názvem Lumpepark. Zoo chová 204 druhů zvířat ve více než 1000 kusech. Najdete tu napříkld levharty mandžuské, irbisy nebo nosorožce.

Pro děti je zde několik dětských hřišť, přičemž největší je asi Dětský svět s laminátovými modely zvířat a Minivětruše. Otevřeno mají v hlavní sezóně od 9:00 do 19:00. Za vstupné zde zaplatíte pro dospělého 140 Kč, pro dítě 70 Kč.

Vstup se psem povolen.

Zoo a botanický park Ostrava

Najdete ji v ostravské Stromovce. Svou rozlohou je druhou největší zahradou v Česku, hned po té chomutovské. Zoo nově připravuje například průchozí expozici Andy a Austrálie nebo výběh tygrů. Nedávno dokončila nový pavilon hrochů, ve kterým bydlí i krokodýli a také průchozí voliéru Papuu, ve které najdete zástupce ptačí říše.

Zoo má otevřeno v hlavní sezóně od 9:00 do 20:00. Za dospělého zaplatíte v létě 160 Kč, za děti od tří let poté 100 Kč.

Vstup se psem zakázán.

Zoopark Chomutov

Je největší zoologickou zahradu u nás, co se rozlohy týče. Najdete zde přírodní hnízdiště několika druhů ptactva, výběhy sudokopytníků, lichokopytníků, šelem či domácího zvířectva. Nejmladší účastníci výletu potěší zoovláček Amálka.

Otevřeno je od 9:00 do 18:00. V hlavní sezóně zaplatíte za dospělého 120 Kč, děti do 3 let jsou zdarma. Od tří let zaplatíte za dítě 60 Kč.

Vstup se psem povolen.

Zoo Chleby

Tato zoologická zahrada si rozhodně zaslouží svou pozornost, byť jde o jednu z nejmenších. Letos oslavila 25 let od svého vzniku. Její předností je bližší kontakt návštěvníků se zvířaty. Zajímavostí je, že zde najdete výstavu exkrementů.

Otevřeno mají od 9:00 do 18:00 a vstupné vás vyjde za dospělého na 170 Kč, pro dítě 130 Kč. Děti do tří let jsou zdarma.

Vstup se psem je povolen do nové části zoo.

Zooparky

U nás najdeme také mnoho zooparků, které rozhodně stojí za pozornost. Některé z nich jsou kontaktní, takže děti (ale i dospělí) budou zvířatům zase o kus blíže. Za zmínku rozhodně stojí:

Zoopark Zájezd a Vodní park Čabárna na Kladně obří akvárium Mořský svět v pražských Holešovicích Zoopark Zelčín na Mělnicku Zoopark Radonice na Praze - východ Zoopark Olovnice kousek od Kralup nad Vltavou Zoopark Milíčov na Praze 11 ZOOkoutek Malá Chuchle Kontaktní Zoopark ve Zvoli Podkrušnohorský zoopark Chomutov Krokodýlí ZOO Praha Rekreační park Karlštejn s atrakcemi pro děti Zážitkový zvířecí areál Čelákovice Papilonia – motýlí dům na Praze 1 Dvorec u Borovan - park exotických zvířat ZOOpark Vyškov Zoo koutek Zbraslav Záchranná stanice „Pasíčka“ Proseč Obří akvárium v Hradci Králové Obora Žleby Obora Žehušice Motýlí dům Karlovy Vary Motýlí dům Žirovice

