Víme, koho vykopli ze seriálu ZOO a co se bude dít na podzim! Burešová nakonec neodchází

Už dříve jsme informovali, že Michaela Pecháčková na svém Instagramu prozradila, že ZOO opustí Bob Klepl, který hrál v seriálu ošetřovatele nosorožců Radka Daňhela. Ten už nestíhal své pracovní závazky v divadle a točení seriálu. „Panu Kleplovi moc děkujeme, že vždy zpříjemňoval čas všem na place, a budeme se na něj těšit někdy v budoucnu,“ potvrdil mluvčí seriálu pro Blesk.cz Josef Ducký. Odchodům však není konec. Kdo ho bude následovat?

Burešová zůstává

O odchodu z důvodu těhotenství Evy Burešové, která hraje Viky Janečkovou, se dlouho spekulovalo. Kolovaly také fámy o neshodách s produkcí seriálu, ty však vyvrátila sama herečka. Teď si ale připravila pro fanoušky jinou bombu. Viky v seriálu ZOO zůstane! "Postava Viky se s diváky tak úplně neloučí, tolika lidem by prý po ní bylo smutno, že jsme přeci jen vymysleli, jak ji do těch dílů dostaneme, takže pro vás překvapení máme. Na place se však tak úplně s kolegy nepotkám," řekla Burešová.

Když naznačila, že se s kolegy nepotká, všechny hned napadla analogie s Veronikou Arichtevou, která v době natáčení Slunečné otěhotněla a v několika posledních dílech už se objevovala jen prostřednictvím videohovorů. Z důvodu pandemie koronaviru totiž nechtěla trávit čas na place ve společnosti více lidí. Bude si Alex s Petrem volat ze států?

Zazvonil zvonec a Míny s Mařenou je konec

Někteří diváci teď dokonce spekulují, zda je vztah Petra a Viky tak složitý, protože scenárista René Decastelo psal scény už pod tíhou rozvodu s jeho manželkou Evou. To si však můžeme jen domýšlet! Jisté je, že vztahy v seriálu čeká bouřka i po létě. A jednou z postav, která seriál s definitivní platností opustí, bude nevěrnice Mína.

Je to z toho důvodu, že její představitelka Natálie Halouzková začala natáčet nový seriál pro stejnou televizi, s názvem Dobré zprávy. S Mařenou, kterého hraje Štěpán Benoni, mají teď spoustu problémů, Mína ho podváděla dost dlouho na to, aby mu to i přes jeho nevěru s Markétou stále vadilo. A tak je jedné pohádky konec.

Co se bude dít na podzim?

Petr zruší svatbu. Uvědomí si, že je Markéta pěkná mrcha a pro něj rozhodně není tou pravou. Ta bude vzteky šílet a přichystá pomstu. Viky také objeví svou ztracenou sestru, tentokrát tu pravou. A to dějem pěkně zamotá! A už teď je jasné, že bude Viky těhotná právě s Petrem.

Novotní budou stále na ostří nože, ale láska mezi Sid a Haďákem bude vzkvétat. Horší to bude v ředitelně. Starosta si totiž vybere pro svou spolupráci Alberta a nikoliv Lubora Brázdu, který se tak stane Luborovým nadřízeným a spojencem ředitelky Roklové.

Zdroj: Blesk.cz, seriál ZOO

