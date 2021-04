Dianiny ikonické svatební šaty opouštějí po čtvrt století soukromou sbírku. Princové William a Harry je zapůjčí na výstavu

Šaty, v nichž se vdávala princezna Diana za prince Charlese, se poprvé od její smrti vrátí do Kensingtonského paláce. Tyto svatební šaty patří po celá desetiletí k nejvíce inspirativním pro mnoho nevěst, a to nejen ve Velké Británii. Nyní se stanou ozdobou výstavy Royal Style in the Making, která bude zahájena v červnu v princeznině londýnském domově.