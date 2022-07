Velké zklamání pro fanoušky seriálu ZOO: Haďák má holku

Šimon Bilina si v seriálu ZOO zahrál rázného bývalého vojáka Adama Hrušku alias Haďáka, který už zhruba padesát dílů flirtuje s krásnou Ančou, ale ještě toho mimo pusu moc nebylo. Anču hraje osmnáctiletá a nadaná Michaela Pecháčková, kterou fanoušci okamžitě začali se Šimonem spojovat a přáli si, aby se dali dohromady i mimo televizní obrazovky.

Jeho vyvolenou je tahle talentovaná herečka

Což o to! Dvojici to společně neskutečně sekne a chemie mezi nimi je evidentní. Ale Šimon do toho fanouškům hodil vidle. Je totiž šťastně zadaný, a to už několik let. Jeho vyvolenou je herečka Hana Drozdová, která hrála například ve snímku Když prší slzy režisérky Michaely Semela. "Jsme spolu už dva a půl roku. A Hanka je skvělá," řekl pro Super.cz Šimon.

A je velmi talentovaná! Už během studia činoherního herectví v Brně na Janáčkové akademii múzických umění nazkoušela monodrama "Tohle není vaše Karenina". S tím potom vyhrála mezinárodní divadelní festival v Itálii. Uvedeno bylo také několikrát v Praze. Už během posledního ročníku studia také hostovala v Národním divadle v Brně. Vidět jste ji mohli také v klipech a reklamách.

Co se bude dít v ZOO na podzim

Fanynky už netrpělivě čekají, co se bude dít alespoň v tom seriálu po prázdninách, který se vrátí na televizní obrazovky zase na podzim. Jisté teď už je, že ze seriálu odejde Natálie Halouzková coby Mína, natáčet bude totiž nový seriál Dobré zprávy, kde dostala hlavní roli. Viky zjistí, že je s Petrem těhotná, ale nikomu to ze začátku neřekne. Zvídavá Sid to ale rychle zjistí.

Petr uteče Markétě od oltáře a ta bude chystat pomstu, do které ji z velké části natlačí Lily. Novotní budou dál na ostří nože, láska Sid s Haďákem bude ale vzkvétat. Lubor Brázda nachystá na ředitelku Roklovou další podrazy, ale Albert se nakonec stane jejím spojencem.

