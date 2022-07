Mám toho dost, vzkázala Eva Burešová ze seriálu ZOO. Lidé mě kritizují až příliš. Za co?

Během minulého víkendu si Eva Burešová na svém Instagramu postěžovala na vzrůstající ceny, což opět bylo některým trnem v oku.

Své finance si pečlivě střeží

Jako populární herečka si nevydělává malé peníze, a tak se fanoušci domnívají, že si zkrátka nemá co stěžovat. To už Eva Burešová nevydýchala a na svém Instagramu dala lidem co proto. „Když si někdo ten croissant za 55 Kč chce koupit, ať si ho koupí, já si ho prostě nekoupím,“ řekla. „Mám tenhle Instagram 10 let a nikdy jsem tady nedostávala tolik kritiky jako teď,“ povzdechla si.

Seriál ZOO si podmanil obrazovky

Herečka je teď na očích zejména kvůli své roli v seriálu ZOO, kde ji jedni milují a druzí nenávidí. Za počítačem si každý, zdá se, myslí, že si může dovolit prostě všechno. I na tak ostřílenou celebritu, jakou je Eva Burešová, už je toho ale moc. Vzhledem ke svému těhotenství, kdy zanedlouho přivede na svět potomka se šéfkuchařem Přemkem Forejtem, vnímá celou vlnu kritiky ještě intenzivněji.

Bude to její konec?

Jejími fanoušky jsou hlavně mladší lidé, kteří umí být za obrazovkou monitoru či telefonu neuvěřitelně zlí. To je vidět na všech sociálních sítích, které dávají prostor pro komunikaci.

Ačkoliv se Eva několikrát nechala slyšet, že ze světa šoubyznysu zmizet nechce, protože nic jiného neumí a práce herečky i zpěvačky jí dělá obrovskou radost, je na pováženou, jestli právě tahle intenzivní pozornost nebude mít za následek to, že se Eva do budoucna z veřejného dění stáhne a bude si užívat své rodiny, kterou s Forejtem budují.

