Goliáš ze seriálu Hospoda miloval ženy. Nejmenší herec Jiří Krytinář si uměl užívat života

Jiří Krytinář byl synem hajného hraběte Mitrovského. Narodil se dva roky po skončení druhé světové války v Sejřku u Nedvědice pod Pernštejnem a svoje dětství tedy prožil na venkově v přírodě. Vyučil se hodinářem, čemuž se mimochodem věnoval i později, v době, kdy se zabýval herectvím. V roce 1989 se oženil a v dubnu 1990 se mu narodila dcera Jana. Se ženou se ale nakonec rozvedl, což jeho dcera nesla velmi těžce a určitou dobu se za svého otce dokonce styděla. V pozdějších letech se jejich vztahy ale opět urovnaly.

Problém nebo "konkurenční výhoda"?

Jednoznačným poznávacím znamením tohoto herce byl samozřejmě jeho malý vzrůst. Trpěl nanismem, způsobeným genovou mutací, která způsobovala poruchy tvorby chrupavek v těle, a takto postižený člověk nemůže dosáhnout vzrůstu běžné populace. Ani tato porucha ale Jiřímu Krytináři nezabránila stát se hercem. Ostatně tomuto oboru se věnoval už od roku 1969. V roce 1971 se zúčastnil svého prvního konkursu na film Šest černých dívek neb Kam zmizel doktor zajíc, kde uspěl a od té doby se mu změnil život. V roce 1981 se stal hercem profesionálním.

Ve své životní smůle měl vlastně štěstí. Herců, kteří by mohli bez problémů ztvárňovat trpaslíky, pohádkové bytosti a další, není mnoho. A tak se mimo české filmy a pohádky objevil také v tvorbě rakouské, sovětské, německé, italské, bulharské nebo jugoslávské. Zkrátka - Jiřího Krytináře znali diváci v mnoha evropských státech, vždyť má na svém kontě celkem přes sedmdesát rolí.

Kromě práce před kamerou se Jiří Krytinář věnoval také divadlu. Patnáct let pracoval v Alhambře, ale vídaly ho děti také v loutkovém divadle, role dostával i v muzikálech, dokonce v opeře.

Neobešel se bez skandálů

V životě Jiřího Krytináře se ale objevilo i několik skandálů a smutných příběhů, které vycházely najevo hlavně po jeho nečekané smrti v roce 2015, kdy zemřel na infarkt (jiné zdroje uvádějí plicní embolii). Známý je ale jeho vztah k alkoholu, který se podle jeho známých rozvinul hlavně po přestěhování do Prahy, kde se necítil dobře. Problémy řešil právě touto cestou, což rozhodně nebyla dobrá volba. Ostatně právě alkohol mohl také za jeden z jeho největších skandálů, kdy jedno z představení pro děti odehrál opilý a po jeho skončení se v šatně dokonce obnažoval. Fotografie z této “zábavy" pak obletěly média.

Opravdu byl se svojí výškou smířený?

Jiří Krytinář často oficiálně říkal, že mu jeho malý vzrůst nevadí a nemá s ním problémy. Podle jeho hereckých kolegů to ale tak jednoznačné nebylo. Možná šlo ale hlavně o situace, způsobené lidmi kolem, kteří automaticky přizpůsobovali komunikaci s Jiřím Krytinářem jeho handicapu a snažili se s ním mluvit jako s malým člověkem - tedy jako s dítětem. To samozřejmě muselo být pro dospělého muže ponižující a není se tedy čemu divit, že měl v takových chvílích špatné pocity.

Ženy a nemanželské dítě

Jiří Krytinář byl také známý tím, že i přes svůj malý vzrůst - měřil 124 centimetrů - měl velmi kladný vztah k ženám, zvláště k těm mladým. To mu dlouhou dobu nemohla odpustit jeho dcera Jana, která se od něho distancovala. Nakonec se ale jejich vztah opět upravil. Později se také ukázalo, že měl kromě manželské dcery ještě dalšího potomka se svojí mladou milenkou, s níž dva roky tajně žil, aniž by se to veřejnost a pravděpodobně ani jeho nejbližší dozvěděli.

