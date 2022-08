Michaela Petřeková ze seriálu ZOO už svého vyvoleného neskrývá. Znáte ho z konkurenční televize

Kdo by si myslel, že představitelka zlé Markéty ze seriálu ZOO je taková i ve skutečnosti, ten by byl na velkém omylu. Roztomilá brunetka pochází z Valašského Meziříčí, studovala na konzervatoři a divákům se představila už v roce 2015 v seriálu Doktor Martin. Role právničky je jí v osobním životě na hony vzdálená.

Proč by nemohla být ve skutečnosti advokátkou?

Jejím přítelem je herec Matěj Petrák, který se objevil v seriálu Pan profesor, kde si zahrál středoškoláka Adama. A to ačkoliv ve skutečnosti už mu je 24 let. I Michaele je tolik, ve skutečnosti by tak ještě advokátkou být nemohla. Právnická fakulta, která je k takovému povolání nutností, se studuje po střední škole dalších pět let v magisterském studiu a vyžaduje další tři roky koncipientské praxe. Až potom může člověk udělat advokátní zkoušky a samostatně působit.

Michaele rozhodně pomáhá, že vypadá starší, celý look dokresluje velmi konzervativní vzhled, který pro ni stylisté chystají. Fanoušci ji často spojují s jejím seriálovým partnerem Robertem Urbanem, ten je ale rovněž zadaný. Po boku mu stojí Andrea Kheilová, kvůli které se přestěhoval do Prahy. Vzhledem k jeho rostoucí popularitě to bylo jistě dobré rozhodnutí!

Přiznala rozchod

Petřeková přiznala, že vztah s Petrákem nebyl vždy procházka růžovou zahradou. Už se totiž stihli dokonce rozejít. "Po roce jsme se k sobě vrátili. Myslím si, že tato zkušenost nás víc spojila a teď si mnohem víc rozumíme. Byl to ale určitě nejsmutnější rozchod,“ přiznává. Na svatbu se však dvojice ještě nechystá. A pokud k ní jednou přeci jen dojde, Petřeková prozradila, že bude malá jen v úzkém rodinném kruhu bez zbytečných formalit.

Na výročí smrti Marilyn Monroe zveřejnila Petřeková fotografii, kde s přítelem Matějem pózuje přesně tak jako Marylin s Clarkem Gablem. A nutno říct, že do takové doby by mladá dvojice jistě bez problémů zapadla!

Zdroj: seriál ZOO, Instagram, aplausin.cz, zeny.iprima.cz, tv.nova.cz

KAM DÁL: Agáta Hanychová a Jaromír Soukup: Láska, nebo prezidentská kampaň budoucí první dámy? Žilková mluví o profesionálech.