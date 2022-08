Agáta Hanychová a Jaromír Soukup: Láska nebo prezidentská kampaň budoucí první dámy? Žilková mluví o profesionálech

"Nebudu komentovat život dvou profesionálů. Pan Soukup je mediální magnát a moje dcera má vysokou školu na nová média. Já opravdu nemohu komentovat vztah dvou profíků. Navíc jsou oba dospělí a svobodní a nejsem tisková mluvčí těchto dvou mediálních profíků.“ řekla Veronika Žilková pro web ŽivotvČesku.cz. Z toho ale jasně potvrdila, že zamilované fotky a láskyplné vzkazy ze španělských pláží nejsou dílem síly okamžiku, ale tak trochu záměrem.

Přitom i ta španělská část a Čechy milovaná Marbella je skvělý tah. Kdyby spolu pár randil v Čechách, zřejmě by to v těch, kteří sedí v těhlech vedrech v kanceláři na zadku, takovou pohádku o bohatém princi na bílém koni, který má náhodou byteček u Středozemního moře, neevokovalo. Opálená Aguš, sůl ve vlasech a polonahý Soukup, který je jako náhodou kandidátem na Muže roku. A možná i prezidenta České republiky. Perfektní!

Jaromír Soukup je hvězdou léta

První potlesk pro Agátu. Dříve zasmušilý pán, který spíš na televizních obrazovkách moudré rozčiloval, dnes fešák roku, po kterém touží každá druhá. Jaromíra Soukupa už znají i ti, kterým kdysi na televizních obrazovkách unikal. Zvláštního pána v saku, který sám ze sebe udělal mediální značku oblékla Hanychová do moderní kožené bundy a se strništěm na opálené tváři s ním nafotila titulku několika časopisů. Ženy, které by o něj dřív nezavadily pohledem, šly do kolen.

Nikdo se nediví, že je Jaromír Soukup pro Aguš o něco výhodnější partie než kluci z Tinderu, kteří se na ní chtěli zviditelnit a nahnat pár sledujících na sociálních sítích. Televizní moderátor má určitě i na bankovním účtu o pár drobných víc, na což bývala modelka slyší. Při rozvodu musela totiž s Prachářem vypláznout tolik, že Žilková prodala chalupu...

Důvěryhodnost celého tohoto vztahu narušuje jiná věc. Soukup chce totiž kandidovat na prezidenta a potřebuje, aby ho lidé znali, zároveň však vnímali trochu jinak než doposud. A přiznejme si! Dělá to velmi dobře.

Budoucí první dáma Aguš

Politiku má tahle rodina trochu v genech. Kdyby bývalý manžel Agátiny matky Martin Stropnický neutekl v Izraeli za mladší, byla by dodnes Žilková paní diplomatovou, což si náramně užívala. Agáta teď vycítila příležitost jak matku trumfnout a být první dámou. Držet se jí bude zuby nehty, takže můžeme očekávat, že klasická tříměsíční doby Agátiných vztahů se tady o něco prodlouží. Dokážete si představit tu prezidentskou kampaň na sociálních sítích? Jako by nestačilo, že je Babiš s Ovčáčkem hvězdou Tik Toku.

S takovou vervou bude přesvědčit budoucí volice snazší než nabrknout si Agátu. Ta totiž za tenhle rok vystřídala jen několik svých nápadníků, o kterých tvrdia, že to konečně to ono. Nikdo jí ale nenabízel Lány, že! Soukup svou kandidaturu ve volbě prezidenta 2023 oznámil už v roce 2021. Tehdy ho ale nikdo nebral moc vážně, od pána, který ovládnul celou jednu televizi, se to i tak trochu čekalo. Zkrátka chce pozornost. Ale ejhle. On to vzal zřejmě jako svůj nový projekt a místo kvalitního PR týmu si najal tu, která dělá na sociálních sítích reklamu úplně na všechno. Proč by nezvládla prezidenta, přece.

Tchyně nadšená není

Není divu, že se objevují ti, kteří tu velkou lásku Agátě zas tolik nevěří. Po rozvodu s Jakubem Prachařem, který skončil v náručí mladičké Sary Sandevy a tvoří s ní už nějaký čas stabilní pár, je Agáta jako nezřízené tornádo, které sbalí vše, co před ní neuteče na strom.

Soukupa milovala z celého srdce jen pár dní po seznámení a zdá se, že moc dobře ví, že v tomhle vztahu tkví její životní příležitost. Ale Žilková se nezdá nadšená, že? Bůh ví, jestli co by nevidět nepřijdde další Agátin potomek, aby si pojistila, že na ní Soukup v případě výhry nezapomene. A alimenty by z toho případně káply slušný!

