Hana Zagorová poslala Štefanu Margitovi k narozeninám dojemný vzkaz! Tuhle životní cestu mají za sebou

Vždy usměvavá s laskavým hlasem, tak si pamatuje Haničku, zasloužilou umělkyni, snad každý. „Zlatíčko moje, všechno nejlepší k tvým narozeninám. Miluju tě! Tvoje Hanka“ popřála zpěvačka veřejně své životní lásce. Jejich cesta ale skýtala několik překážek, kterým čelili společně.

Sen o vlastním dítěti se jim nesplnil

Děti dvojice nikdy neměla, zpěvačka kvůli onemocnění krve otěhotnět nemohla. Přesto se stali s Margitou prarodiči. Rozhodli se totiž adoptovat kolegu Margity Michala Kindla a jeho partnerku Barbaru. Loni v červnu se jim tak narodilo první vnouče, dívka Adelain. „Jsme rádi, že je máme. Donesli do našeho života v našem věku něco, po čem jsme možná toužili a nikdy se nám to nesplnilo,“ řekli manželé. Vnučka měla loni v září dokonce křest a nese jméno právě Margity, Adelain Stephanie Kindl.

Tajemné setkání s věštcem

Zagorová se rozpovídala o tom, že jí byl Margita zkrátka předurčen. Když jí bylo zhruba 28 let, přišel za ni jasnovidec a řekl jí, že pravou lásku potká, až jí bude 46 let. Tehdy to zpěvačku rozčílilo. " K čemu mi bude v šestačtyřiceti láska? Vždyť to budu stará!" popisuje Hanka své prvotní pocity. Když jí ale bylo tolik, potkala Štefana Margitu. "Štefan mi stál za to čekání. Je to člověk mého života," dodala.

Strach o zdraví Zagorové

Léto komplikují Zagorové zdravotní potíže, se kterými se už nějaký ten týden potýká. Dokonce musela být hospitalizována v nemocnici. Přesto se dvojice na přelomu srpna a září chystá do Španělska, kde mají byt a odkud by měla zpěvačka létat zpátky do Prahy na krevní transfúze. "Museli bychom se dohodnout na transfuzích, které stále potřebuji," vysvětlila herečka.

Přiznala však, že po prodělané nemoci se bojí chodit mezi lidi kvůli nákaze. Doma tak přijímá jen omezené množství návštěv. Margita se o zpěvačku vzorně stará. Zdravotní stav Zagorové je každým dnem lepší. Zagorová loni zápasila s postcovidovým syndromem, kvůli komplikacím rušila jeden koncert za druhým. Květnová hospitalizace v nemocnici by měla souviset s poruchou krvetvorby, která zpěvačku dlouhodobě sužuje.

