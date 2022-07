Autorka sitcomu Přátelé přiznala, za co se po letech stydí. Nemůžu se na sebe podívat do zrcadla, říká

Přátelé byli reprízováni po celém světě a jsou dodnes hitem. Přesto je v dnešní době často kritizován za nedostatek kulturní rozmanitosti. Zkrátka to vypadá, že hlavní hrdinové žijí jen v „bílém prostředí“, ačkoliv se série odehrává v New Yorku, kde žijí příslušníci různých kultur vcelku běžně a potkáte se s nimi často.

Spolutvůrkyni Martu Kaufmann dříve obtěžovalo, když ji na nedostatek černochů v seriálu někdo upozornil. Dnes ale říká, že to chápe. Podle ní je kritika, které se za tohle na Přátelé snesla, spravedlivá. K tomuto názoru došla po vraždě George Floyda v roce 2020 policií v Minneapolis.

Vražda George Floyda

Afroameričan George Floyda byl zavražděn policistou Derekem Chauvinem. Policista Chauvin byl členem hlídky, která byla na místo přivolána po tom, co zaplatil falešnou bankovkou. Podle spisu klečel Chauvin Floydovi na krku 9 minut a 29 vteřin. Po Floydově smrti vypukly celonárodní protesty proti policejní brutalitě zaměřené na Afroameričany.

Chauvin se k porušení Floydových občanských práv přiznal a přijal dohodu o vině a trestu a je ve vězení. Letos v červnu odložil soudce proces se zbývajícími policisty na leden příštího roku.

Na začátku července letošního roku přišla BBC s informací, že Chauvin byl podle dohody o vině a trestu odsouzen za porušování občanských práv Floyda na 20 let, za jeho vraždu pak na 22 let. Na přesné stanovení let ve vězení se čekalo, až se ukončí vyšetřování. V rámci dohody o vině a trestu se Chauvin přiznal k porušení práv jiného čtrnáctiletého chlapce při zatýkání v roce 2017.

Z pocitu viny věnovala Kaufmann peníze své alma mater

Po smršti myšlenek, které Kaufmann Floydova smrt přinesla, se rozhodla alespoň věnovat 4 miliony dolarů své alma mater Brandeis University v olasti Bostonu, aby zřídila na katedře afrických a afroamerických studií profesuru. „Za posledních 20 let jsem se toho hodně naučila," řekla Kauffman. „Přiznat a přijmout vinu není snadné. Je bolestné dívat se na sebe do zrcadla. Je mi trapně, že jsem to před 25 lety nevěděla lépe.“

Diskuze o tom, že seriál Přátelé nerespektuje kulturní diverzitu, vyvstala poté, co se její hlavní protagonisti Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc a David Schwimmer sešli znovu před kamerou pro HBO Max, kde se znovu povrdilo, že moc černochů v seriálu neuvidíte.

Schwimmer už v rozhovoru v roce 2020 řekl, že už tenkrát cítil, že je to zkrátka špatně. Dodal, že dokonce prosazoval, aby si Ross našel ženu odišné rasy: "Opravdu jsem měl pocit, že by Ross měl chodit s jinými lidmi, ženami všech ras."

Zdroj: latimes.com, BBC.com, Wikipedia.org

