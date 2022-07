Trh se mění, mileniálové pracují klidně i o víkendu: Penězi už je ale neohromíte, těch mají dost. Žádají něco jiného

Slovo "motivace" se dnes skloňuje více než kdy dřív. Co však opravdu motivuje ty, kteří se narodili do doby neomezených možností, cestování, elektroniky i okamžitého spojení skrz celý svět? Pátek do dvou a víkend na chatě už to není.

Vnitřní motivace

Na lepší si člověk rychle zvyká, říká se. Když se vám zvýší příjmy, často jdou ruku v ruce i vyšší náklady. Peníze jsou motivací vnější, která bývá často slabší než vnitřní. Ta odpovídá na vaše osobní "proč". Je třeba si uvědomit, že každé chování člověka je motivováno motivem. Za ty základní považujeme uspokojování biologických potřeb, a to například žízeň, hlad, exkrece, sex, vyhnutí se bolesti apod. Dalším motivem může být například touha po bezpečí.

S motivy velmi často souvisí Maslowova pyramida potřeb, která názorně ukazuje, že nejprve potřebujeme uspokojit svoje biologické (primární) potřeby a až pak stoupáme dále k potřebě bezpečí a jistot, potřebě lásky, přijetí a sounáležitosti, potřebě uznání a úcty a na vrchu pyramidy nacházíme potřebu seberealizace. Ta je jednou z potřeb, po které dnešní mileniálové touží a jsou ochotni jí mnohé obětovat. Už zkrátka neumí dělat práci bez smyslu.

Motivace a odměňování pracovníků

Jsou peníze dostatečnou motivací? Ve většině případů ne, ale záleží, v jaké se člověk nachází situaci. Pokud má na účtě finanční rezervu a na konci měsíce nepočítá každou korunu, tisícovkou ke mzdě ho neohromíte. Pokud jde o člověka, kterému když se opozdí výplata, byť o den, neodejdou platby, tady dokážou peníze divy.

Obecně vnímáme jako společnost peníze velmi důležitě a jsou pro nás stále, byť nevědomky, měřítkem úspěchu.

V kontextu pracovní motivace je pro člověka důležitý soubor uspokojení potřeb, který obvykle tkví v sebeuplatnění, výkonu, sociálním kontaktu a poznání. Totiž veskrze každá práce přináší člověku finanční profit, ať už nižší či vyšší.

Pasivní příjem z domova

Jedno z nejskloňovanějších sousloví současnosti. Roztrhl se pytel s MLM aktivitami, každý na Tik Toku a Instagramu tvrdí, jak si ke své práci přivydělat, a upozorňuje na to, že mít jen jeden příjem je bláznovství. To je poměrně nová myšlenka, protože dřív tomu tak nebylo. Když lidé měli několik příjmů, většinou plynuly z melouchů nebo pronájmů zděděných nemovitostí.

Dnes jsou lidé daleko obezřetnější, a to i díky covidu. Už vědí, jak snadno mohou o svůj příjem přijít a že ani zaměstnanecký poměr není žádnou jistotou. Hledají tak způsob, jak si přivydělat při svém zaměstnání nebo zakládají jeden byznys za druhým, protože s tím mají spojenou finanční nezávislost. Dříve se lidé podnikání báli víc, dnes zase víc riskují. A umí si peníze, které potřebují, vydělat.

Mileniál – nepřítel personalisty?

Když přijde mileniál na pohovor, personalista se ošívá už ve dveřích. Mileniálovou generací se nazývají lidé narození od 80. let minulého století do roku 2000. Občas se jim také říká generace Y, předchozí generace se označovala písmenem X. Ti, kteří přišli po roku 2000, jsou už generací Z. Mají úplně jiné možnosti než generace před nimi. Více cestují, bez telefonu nedají ani ránu a často jim k práci stačí jen počítač, který zapnou kdekoliv. V Praze, Brně nebo klidně v Thajsku.

Co tedy mileniály motivuje? Čas. To, nakolik mohou sami rozhodovat o plánování svého času, kdy musí být v kanceláři a za jakých podmínek mohou pracovat odkudkoliv. Touží po svobodě a stejným způsobem chtějí vydělávat i peníze. Nejde o částku, ale o balanc. Peníze jsou druhořadé.

