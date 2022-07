6 tipů, jak se lehce a účinně zbavit stresu

Existuje hned několik tipů, jak se rychle zbavit stresu, ne všechny ale fungují u každého, je proto nutné, abyste je sami vyzkoušeli a našli si ten svůj.

Hudba

Jednou z pomůcek, která vám může ulevit od stresu, je poslech hudby. Pokud se cítíte vystresovaně, dejte si na několik minut pauzu a zaposlouchejte se do nějakého druhu relaxační muziky.

Poslech hudby je spojený se snížením produkce kortizolu, tedy stresového hormonu, jak dokazují studie.

Mluvte o svém problému

Někdy nám může pomoci i probrat problém, který nás stresuje, s příbuzným, partnerem či kamarádem. Pomůže nám to získat perspektivu a utřídit si myšlenky. Pokud ale zrovna nemáte s kým se dát do řečí, nezoufejte. Může vám totiž pomoci i probrat to sám se sebou.

Na chvilku se zastavit se a poklidně určit, co přesně máte za problém a jak ho můžete vyřešit, pomáhá téměř okamžitě. Nejdůležitější je zkrátka nepropadat panice.

Jídelníček

Stres je s tím, co jíme, velmi úzce spojený. Pokud chceme snížit hladinu našeho stresu, měli bychom se vyhnout sladkostem a potravinám s obsahem nasycených tuků. Zaměřit bychom se měli naopak na ryby, které obsahují omega 3 mastné kyseliny, které nám pomáhají hladinu stresu snižovat.

Čaj

Se stresem nám může pomoci mimo jiné i zelený čaj. Obsahuje totiž velké množství antioxidantů a také aminokyselinu s názvem theanin, která má na naše tělo pozitivní účinky. Pomáhá nám totiž zklidnit náš nervový sytém.

Cvičení

Fyzická aktivita v našem těle stimuluje produkci endorfinů neboli hormonů štěstí. Nemusíte ale trávit hodiny v posilovně, stačí i malá procházka nebo si jen na 5 minut zatančit v obýváku na vaši oblíbenou písničku.

Spánek

K tomu, abychom se dokázali zbavit stresu, je také velmi důležité dopřát si dostatečně dlouhý a kvalitní odpočinek. Nedostatek spánku je totiž jedním z nejčastějších důvodů zvýšené úrovně stresu. Dbejte tedy na to, abyste spali minimálně 7 až 8 hodin každou noc.

Zdroj: Healthline, National Library of Health

KAM DÁL: 5 nejlepších nápojů na rychlé hubnutí.