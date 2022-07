Senioři, živoříte? Nezbývá vám z důchodu už ani na jídlo? Jakou pomoc můžete čerpat od státu, kde a jak

Státní pomoc pro seniory v současné složité ekonomické době existuje. Ředitel neziskové organizace Život 90 Jaroslav Lorman k tomu pro měšec.cz uvedl : „Staří lidé mají pocit, že celý život nějak zvládli, tak přece nemají zapotřebí, aby nakonec žádali o pomoc stát. Považují to za osobní selhání.“

Pokud se lidé v důchodovém věku ke kontaktu s úřady přeci jen odhodlají, pak je pro ně ale celý proces velmi složitý. I to je může od žádosti odradit. „...pro člověka v seniorním věku jsou formuláře žádostí o dávky velice složité. Obávají se už jen té představy, že půjdou někam na úřad, jednání je pro ně příliš složité, mají strach, že je úřednice za přepážkou nepochopí,“ dodal Lorman.

Jak stát seniorům pomáhá je vidět i na růstu důchodů nad rámec zákonné valorizace. Průměrný starobní důchod vzrostl v červnu průměrně o 1017 korun, od září půjde nahoru v průměru ještě o dalších 699 korun. Informovala o tom vláda na svém webu 25. května. Na tuto výši ovšem nedosáhne ani polovina nepracujících seniorů. A tak ti, kteří mají důchod pouze 10 000 korun, dostali nyní aspoň jednorázovou pětistovku. Jenomže ani tato navýšení na rostoucí ceny v obchodech, službách, na energie nebo nájmy nestačí.

900 tisíc seniorů ohrožených chudobou. A toto číslo pochází z přelomu let 2021 a 2022. Za posledního půl roku se jejich situace nezlepšila a ve finanční tísni jich denně přibývá. V Česku žije podle studie projektu Neviditelní téměř. A toto číslo pochází z přelomu let 2021 a 2022. Za posledního půl roku se jejich situace nezlepšila a ve finanční tísni jich denně přibývá.

Důchodci se dostávají do stále většího finančního deficitu, a týká se nejcitelněji těch samostatně žijících ve velkých městech. „Seniorka v jednočlenné domácnosti v menším bytě má v Praze nárok zhruba na osm tisíc korun. Za tu částku tam ale nikdo bydlet nemůže, navíc další peníze stojí elektřina, plyn i další služby,“ uvedl místopředseda Rady seniorů Milan Taraba pro deník.cz.

Velké zdražování nastartovalo zvyšování cen energií vloni na podzim, vygradovala je eskalace cen pohonných hmot v souvislosti s válkou na Ukrajině a ve stoupající tendenci je drží stále rostoucí inflace.

Plošné dávky pro všechny Čechy vláda odmítla, koncem prázdnin se dle vládního usnesení z 1. června dočkají jednorázové prémie 5000 korun děti, jejichž rodiče nevydělají za rok více než jeden milion korun hrubého.

Mnozí výrobci i prodejci na to reagují přehnaně agresivně, a ceny letí nahoru téměř paušálně u všeho, aniž by to bylo bezvýhradně nutné. S tím ovšem může vláda jen těžko něco efektivně dělat. Zastropování cen například u základních potravin by totiž znamenalo citelný zásah do cenotvorby, která by měla fungovat nezávisle na politických zájmech.

Jak můžeme seniorům pomoci?

Máte-li ve své blízkosti seniora, pomožte mu spočítat jeho měsíční výdaje a zjistěte, na čem by mohl ušetřit.

Zeptejte se ho, na co mu již nezbýají peníze, kolik ho stojí léky a v čem se musí nejvíce omezovat.

Zjistěte, jaké potraviny si musí odříkat, protože mu na ně nezbývají finance.

Vysvětlete mu, na co má v současné chvíli nárok od státu, o co může zažádat a nakolik mu to vylepší domácí rozpočet.

Domluvte se, že společně zajdete na úřady a situaci vyřešíte.

Uklidněte ho, že nejde o jeho osobní selhání, ale pouze o vyřešení situace, v níž se neocitl kvůli vlastní chybě.

Pokud se senior rozhodne prodávat cenné věci či nemovitosti, pomozte mu najít poctivé obchodníky. Dohlédněte na kupní smlouvy, případně využijte službu bezplatného advokáta, který na obchodní transakce dohlédne.

Na co mají senioři nárok od státu

Příspěvek na bydlení

- nárok mají ti, komu na zaplacení nájmu a nákladů na bydlení nestačí 30 procent z příjmů (v Praze 35 procent), v případě seniorů důchodů

Mimořádný příspěvek na živobytí

- Úřad práce může poskytnout finanční pomoc v situacích mimořádně nepříznivého charakteru, a to okamžitě

Doplatek na bydlení

- pokud příjem domácnosti ani po přiznání příspěvku na bydlení nestačí na úhradu odůvodněných nákladů bydlení. Doplatek je vypočítán tak, aby dané domácnosti po zaplacení všech nákladů, spojených s bydlením, zůstala částka na živobytí

Pomoc potravinových bank

- potraviny, hygienické potřeby a další materiální pomoc mohou pravidelně čerpat u neziskové organizace v okolí svého bydliště

