Ve dne hvězda, v noci znásilňoval nezletilé fanynky. Kdo je zpěvák R. Kelly, jehož hit určitě znáte?

Dvojí život

Více než dvě desetiletí se hudební hvězda R. Kelly snažil skrývat svůj "druhý" život sériového sexuálního násilníka. Dokument TLC přiblíží práci odborníků, kteří v této souvislosti podrobně rozebrali veškeré rozhovory hudební ikony devadesátých let minulého století.

V té době mu nikdo neřekl jinak než "King of R&B", případně "King of Pop-Soul". Tyto přezdívky si R. Kelly vysloužil právem zásluhou svého pěveckého umu. Autorovi mnoha hitů, z nichž se pravděpodobně každému vybaví hlavně píseň I Believe I Can Fly, ležel jejich zásluhou během poslední dekády předcházejícího milénia u nohou takřka celý svět.

Nezletilé fanynky se mu staly osudnými

R. Kelly měl prakticky všechno, na co si vzpomenete – úspěchy, slávu, peníze, nepřeberné množství fanoušků, fanynek a dalších obdivovatelek. Právě ty, jak už to v šoubyznysu občas bývá, se mu ovšem nakonec staly osudnými.

Populární zpěvák našel zalíbení v nezletilých dívkách, které měl vydírat a sexuálně zneužívat. Měl přitom využívat své slávy a slibovat svým obětem budoucí úspěšnou kariéru v hudební branži. Sám R. Kelly však tato obvinění odmítal a všechno tak bylo dlouhá léta pouze v rovině spekulací.

Stále věří, že může létat?

Nakonec však přeci jen spadla klec. Prokuratura letos v červnu po důkladném shromažďování důkazů a svědectví uznala R. Kellyho vinným a uložila aktuálně pětapadesátiletému zpěvákovi trest třiceti let odnětí svobody.

Dokument TLC (24. července) nyní odhalí pravou tvář hudebního krále devadesátých let.

KAM DÁL: Znásilnění jako hlavní téma předvolební kampaně. Jde o nechutný populismus, nebo se v Česku konečně něco změní?