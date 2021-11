Krvavý hit střídá americká smetánka. Hra o oliheň skončila, ale boj rozmazlených miliardářů o moc pokračuje

/RECENZE/ Globalizovaný svět internetu zažil v minulých týdnech událost, která nemá v posledních letech obdoby. Celosvětová obliba seriálu Hra o oliheň zaútočila na zájem diváků všech věkových kategorií a některým zemím způsobila i přetížení internetové sítě. Děti si dnes “ubližují” po vzoru her, které scenáristi dotáhli do smrtící absurdity. Co stálo za tak masivním úspěchem ze začátku přehlíženého seriálu?

Paradox a reflexe doby

Hra o oliheň po prvních dnech od premiéry na internetové platformě Netflix nezažila velký úspěch u recenzentů. Chladné a nikterak zaujaté komentáře zasvěcených nepředpovídaly to, co ovšem během několika následujících dnů rozpoutalo doslova celosvětové šílenství. Hra o oliheň se stala populární, protože si ji sami uživatelé Netflixu našli.

Žádné titulky prestižních serverů vás na to nepřipravovaly. Unikátní seriál, jenž v sobě skloubí hned několik faktorů úspěchu, navíc není jen povrchní přehlídkou brutality, ale také výbornou filmařinou s pokusem o aktuální myšlenku, která tíží nemalý počet lidí na světě. Ke kapitalismu totiž patří automaticky i chudoba, což je hlavní potíž všech dlužníků, kteří se účastní nehumánního honu za přežitím.

Kulisy koncentračního tábora s designovým přesahem a dětskými hrami, které končí v potocích krve, tomuto příběhu dávají pomyslnou korunu. Seriál tak má co nabídnout jak mladým dětem, očekávajícím barevnou a zlomyslnou zábavu s šokem navrch, ale také přemýšlejícímu divákovi, který za festivalem hrůzy čeká hlubokou myšlenku. Hra o oliheň překvapila a zpětně ještě pořád překvapuje a vzhledem k otevřenému konci poslední epizody lze očekávat, že přijde další série.

Boj o moc

Pokud tedy hledáte plnohodnotnou záplatu za dokoukaný korejský seriál, lze vám doporučit něco z trošku jiného soudku, ale s neméně kvalitní úrovní. Seriál Boj o moc otevřel již třetí sérii na HBOGO a postupně divákům dávkuje další kolo v příběhu miliardářského impéria jedné dysfunkční americké rodiny.

Logan Roy, otec dětí, kteří hladově čekají na jeho “trůn”, ale zároveň toužebně očekávají pohlazení. Seriál Boj o moc je skvělým nahlédnutím do mentality a uvažování úzké prestižní a liberály nenáviděné rodiny mediálního magnáta. Skvěle napsané dialogy ukazují křehké vztahy psychicky labilních jedinců a nenásilná, ale o to více výstižná satira se trefuje každým dílem do černého.

Skvělý výběr herců, vypointované drama a úvodní znělka, jež vám bude hrát ještě dlouho v uších, je ideálním partnerem na večerní relax u seriálu, od kterého očekáváte víc než jen jen výplň času před usnutím.

