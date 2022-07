Iva Kubelková ukázala dokonalou postavu v bikinách. To je pohled!

Iva Kubelková na fotce balancovala na dvou lehátkách v hnědo-béžových bikinách a za sebou měla výhled na moře. Vypadá to, že modelka zkrátka nestárne, postavu má totiž stejnou, jako před dvaceti lety. Není to ale jen tak, na tom, aby měla štíhlou figuru totiž poctivě pracuje. Rozhodně to prý ale se cvičením nepřehání, ani nedrží drastické diety.

Narada prý tráví čas cviky v posilovně, ale snaží se být aktivní, trávit hodně času venku a zaměřovat se na to, aby byla pravidelně v pohybu. Údajně své dělá i genetická dispozice, není to ale všechno, do jisté míry je podle modelky každý z nás své postavy strůjcem.

Údajně je také důležité, aby si každý našel to, co mu vyhovuje. Sama modelka je již dlouholetou vegetariánkou a jediné, čím se její jídelníček údajně nějak dramaticky liší od normálu je to, že nesnídá. Tento zvyk je sice proti většině doporučení výživových expertů, ale modelce tento styl stravování údajně zkrátka vyhovuje.

Žádný tajný a jednoduchý tip na perfektní postavu prý ale nemá. Nejdůležitější je podle ní zdravě se stravovat a být pravidelně v pohybu, to ostatně zdůrazňuje i svým dcerám.

Podle modelky je potřeba si uvědomit, že ne vždy to jde, je tedy v pořádku pokud z pravidelné cvičební rutiny vypadneme a poté se zas vrátíme,to se zkrátka děje. Nejhorší je zkrátka necvičit vůbec.

