Legendární reklamy, které zná každý. Každoroční vánoční klasika a skvělý nápad s tragickou pointou

Český humor se vždy promítal do filmů, literatury, seriálů, televizních pořadů, hospod, ale také do reklamních spotů. Podle každoroční analýzy a průzkumů je právě humor hodnota, kterou při sledování reklamy Češi oceňují. Když se podíváme do minulosti a zhodnotíme si nejlegendárnější propagační videa, která zde vznikla, vždy se snaží zaujmout právě vtipem a dobrou pointou. O jaké konkrétně jde?